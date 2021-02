柏克萊加大兩學生感染英國變種新冠病毒（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

柏克萊加大表示,校內發現兩名學生證實感染傳染力更強的英國變種新冠病毒,另外,由於加州醫院床位緊張狀況有所緩解,政府宣佈取消「醫院激增公共衛生令」。

柏克萊加大證實Alameda縣在2月2號公佈的6宗新或疑似代號B117的英國變種新冠病毒確診案例,當中有兩名確診者是柏克萊加大學生,不過兩名學生除了到學校做檢測,其它時間並沒有來過校園。

大學健康服務部門的員工在追蹤兩名學生的病毒感染源後,發現兩人最近有去國外旅行,校方稱,由於新冠案例在校內有上升趨勢,因此要求所有住在學校宿舍的學生,儘量留在自己屋內學習,如果在公共區域必須戴口罩,保持至少6尺社交距離。

加州至今已有133宗英國變種病毒的案例,另外,加州本土出現的病毒變異,代號為CAL.20C也在快速傳播,從去年11月到2月2號,加州已收集超過1,000例變異病例。

而研究顯示,英國變種病毒的傳播力比原始的新冠病毒強五成,醫學專家開始擔心,隨著越來越多的病毒傳播,傳染性更強的變異毒株可能會佔傳播的主導地位,而這些變異毒株是否會對目前的新冠疫苗產生抗藥性,而且新病毒的致命性有多大,都是關注焦點,若能越早有效控制新病毒傳播,才能越早在變異毒株萌芽前將其消滅。

民眾目前能做的,就是要更加遵守防疫指引,並接種疫苗。

加州至今累計確診案例超過330萬8千宗,累計死亡超過43,000宗,7天平均確診率是5.8%,由於住院率有所下降,州府也宣佈取消從1月初開始實施的「醫院激增公共衛生令」,截至周五,全州接種疫苗接近420萬劑,而聯邦疾病防控中心(CDC)分發給加州的疫苗,包括第一針和第二針合共超過698萬劑。

此外,由於加州的San Quentin州立監獄之前爆發多次集體感染新冠病毒事件,加州職安局(CAl/OSHA)對該監獄罰款接近42萬2千元,也是職安局有史以來罕見的大額罰款。

在此之前,州府監察長表示,由於獄警缺乏培訓,在囚犯防疫方面計劃不周,造成San Quentin監獄發生公共衛生災難,有七成五的囚犯感染新冠病毒,當中有28名囚犯和一名獄警死亡。

