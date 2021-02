【KTSF】

聯邦運輸安全管理局(TSA)提醒民眾,「聯邦運輸戴口罩令」已經生效,違例者可被罰款最高1,500元。

聯邦運輸戴口罩令,要求乘客在火車、飛機、巴士、機場火車站等場所必須要戴口罩,初犯者罰款250元,再犯者罰款可高達1,500元。

這些只是聯邦的判罰,還未計算各間運輸機構,好像航空公司本身附加的判罰,有些運輸機構索性禁止沒有戴口罩的乘客使用它們的服務。

聯邦航空管理局(FAA)表示,這項指令可以打擊拒絕戴口罩的乘客打亂航班或襲擊機艙人員。

