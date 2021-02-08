Tesla更新投資政策 花15億買比特幣

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電動車廠Tesla周一向證交所遞交的文件顯示，Tesla在2月更新公司的投資政策，給予公司在投資方面更具彈性，令公司可以就現時持有的現金作更多元化的投資，以取得更大的投資回報，當中包括分配部份持有的現金到其他儲備資產，包括比特幣。

Tesla表示，公司會投資部份現金在一些儲備資產，包括數碼資產、黃金和黃金ETF基金等，因此，Tesla決定投資15億元在比特幣，而長遠的投資政策也可能會作出調整。

Tesla又說，在不久將來，公司將會有限度接受比特幣，作為付款貨幣購買Tesla的產品。

證交所公開Tesla這些消息後，比特幣價格隨即飆升，升了超過12%到歷史高位，報4.2萬元以上。

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