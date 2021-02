Tesla更新投資政策 花15億買比特幣

【KTSF】

電動車廠Tesla周一向證交所遞交的文件顯示,Tesla在2月更新公司的投資政策,給予公司在投資方面更具彈性,令公司可以就現時持有的現金作更多元化的投資,以取得更大的投資回報,當中包括分配部份持有的現金到其他儲備資產,包括比特幣。

Tesla表示,公司會投資部份現金在一些儲備資產,包括數碼資產、黃金和黃金ETF基金等,因此,Tesla決定投資15億元在比特幣,而長遠的投資政策也可能會作出調整。

Tesla又說,在不久將來,公司將會有限度接受比特幣,作為付款貨幣購買Tesla的產品。

證交所公開Tesla這些消息後,比特幣價格隨即飆升,升了超過12%到歷史高位,報4.2萬元以上。

