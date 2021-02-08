舊金山住房維權組織告州府計算住房需求方法有缺陷

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山一個住房維權組織，控告州府用來預測灣區住房需求的計算方法有缺陷。

舊金山住房維權組織Yes in My Back Yard向Alameda縣高等法院提出訴訟，稱州府在預測灣區未來十年，住房需求的計算方法有缺陷，認為這個錯誤嚴重低估了需要的住房單位。

訴訟文件稱，加州住房和社區發展部（HCD）根據州府法律要求，準備了一份從2021年6月30號到2030年期間，地區房屋需求的預估報告，如果預估的地區需要有額外住房單位，則要求地方政府修改城市土地使用計劃。

另外，州府還要求HCD應考慮預估地區工作和住房之間的關係，包括任何不平衡的信息，原告認為HCD沒有做到，因此提出訴訟。

原告稱，如果能打贏這場官司，意味著灣區可以再額外增加86,000至13萬8千套住房，而且上班族也無需因為無法負擔大都會地區昂貴的住房，而要從中谷地區的Modesto開車進城，此外也能減少碳排放，增加更多就業機會。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。