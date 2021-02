舊金山住房維權組織告州府計算住房需求方法有缺陷

【KTSF 梁秋玉報導】

舊金山一個住房維權組織,控告州府用來預測灣區住房需求的計算方法有缺陷。

舊金山住房維權組織Yes in My Back Yard向Alameda縣高等法院提出訴訟,稱州府在預測灣區未來十年,住房需求的計算方法有缺陷,認為這個錯誤嚴重低估了需要的住房單位。

訴訟文件稱,加州住房和社區發展部(HCD)根據州府法律要求,準備了一份從2021年6月30號到2030年期間,地區房屋需求的預估報告,如果預估的地區需要有額外住房單位,則要求地方政府修改城市土地使用計劃。

另外,州府還要求HCD應考慮預估地區工作和住房之間的關係,包括任何不平衡的信息,原告認為HCD沒有做到,因此提出訴訟。

原告稱,如果能打贏這場官司,意味著灣區可以再額外增加86,000至13萬8千套住房,而且上班族也無需因為無法負擔大都會地區昂貴的住房,而要從中谷地區的Modesto開車進城,此外也能減少碳排放,增加更多就業機會。

