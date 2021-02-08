舊金山有賊人在繁忙公路入口打破車窗偷攝影器材（視頻）

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舊金山（三藩市）星期五有賊人在繁忙的高速公路入口處，公然打破一輛汽車的玻璃窗，搶走後座的攝影器材，當時事主坐在汽車上，過程被尾隨的另一輛私家車拍下。

片段所見，一輛銀色的豐田銀色Prius私家車，正在舊金山近8街I80高速公路往東灣方向的入口處，突然一輛黑色汽車駛近，並停在銀色車後方。

Tesla driver @amehregan5 caught this brazen daytime robbery while in traffic at the 80 on-ramp near 8th St in SF yesterday. He says he spoke to the victims, who said expensive camera equipment was stolen. They noticed they were being followed after a shoot. @kpixtv @sfpdofficial pic.twitter.com/wMdC2o6M7y — Betty Yu (@BettyKPIX) February 6, 2021

黑色車上一名男子跑出來，快速打破銀色車，後方的玻璃窗，並偷走一個黑色袋。

案發過程後方一輛Tesla汽車的錄影機拍下，Tesla車主與事主談過，他表示，袋子裡有一部航拍機及攝影器材，總值約數千美金，消息指，事主剛在舊金山結束，與房地產業務有關的拍攝工作後發現被尾隨。

警方指，案件仍在調查中。

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