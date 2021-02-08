華裔父親送餐賺錢被劫車 兩子女在車中幸尋回

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舊金山（三藩市）一名華裔父親周六晚在Pacific Heights社區送餐賺錢時，他所駕駛的小型貨車被劫走，車上有他兩名年僅4歲及2歲的小孩，在警方及公眾的協助下，兩名小童凌晨時份在灣景區被發現，他們沒有受傷，不過明顯受驚，劫車賊人仍然在逃。

警方周日凌晨約1時15分，證實兩名兒童及那輛失車在舊金山灣景區被尋回。

兩名兒童看上去顯得很害怕，不過他們沒有受傷，並已經在媽媽的陪同下送院檢查。

警方表示，周六晚約8時50分，兩名兒童的爸爸Jeffery Fang開著車去到Jackson街2100號路段送餐。

事主當時將自己的本田小型貨車停在一座公寓大廈外的車庫外，事主表示，由於送餐的單位非常近，因此他並沒有熄車，當他送完餐出來後，見到有一名陌生男子在他的車上。

事主指，他的4歲女兒及2歲的兒子當時在車上，女兒在看DVD，兒子在睡覺，他於是立即打開司機位的車門，捉住該名男子，想拉他下車，不過賊人就在倒車，企圖甩開事主。

見到事主仍然不放棄，賊人於是離開事主的汽車，並搶走事主的手機，然後跑向在旁等候的一輛汽車，事主追著賊人，並與二人在車裡發生糾纏。

事主表示，汽車駛離案發現場約兩個路口，賊人才將手機歸還，事主當時立即跑回小型貨車所在的地點，但發現汽車已被賊人開走。

警方隨即發出Amber Alert警示，呼籲公眾協助，最終兩名警員在灣景區Fitzgerald街1200號路段發現失車及兩名兒童，事主感激警方及公眾的協助，找回兩名子女後，終於放下心頭大石．

不過劫車匪徒仍然在逃，有線索的民眾，請致電(415)575-4444與警方聯絡。

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