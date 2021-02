華裔父親送餐賺錢被劫車 兩子女在車中幸尋回

【KTSF】

舊金山(三藩市)一名華裔父親周六晚在Pacific Heights社區送餐賺錢時,他所駕駛的小型貨車被劫走,車上有他兩名年僅4歲及2歲的小孩,在警方及公眾的協助下,兩名小童凌晨時份在灣景區被發現,他們沒有受傷,不過明顯受驚,劫車賊人仍然在逃。

警方周日凌晨約1時15分,證實兩名兒童及那輛失車在舊金山灣景區被尋回。

兩名兒童看上去顯得很害怕,不過他們沒有受傷,並已經在媽媽的陪同下送院檢查。

警方表示,周六晚約8時50分,兩名兒童的爸爸Jeffery Fang開著車去到Jackson街2100號路段送餐。

事主當時將自己的本田小型貨車停在一座公寓大廈外的車庫外,事主表示,由於送餐的單位非常近,因此他並沒有熄車,當他送完餐出來後,見到有一名陌生男子在他的車上。

事主指,他的4歲女兒及2歲的兒子當時在車上,女兒在看DVD,兒子在睡覺,他於是立即打開司機位的車門,捉住該名男子,想拉他下車,不過賊人就在倒車,企圖甩開事主。

見到事主仍然不放棄,賊人於是離開事主的汽車,並搶走事主的手機,然後跑向在旁等候的一輛汽車,事主追著賊人,並與二人在車裡發生糾纏。

事主表示,汽車駛離案發現場約兩個路口,賊人才將手機歸還,事主當時立即跑回小型貨車所在的地點,但發現汽車已被賊人開走。

警方隨即發出Amber Alert警示,呼籲公眾協助,最終兩名警員在灣景區Fitzgerald街1200號路段發現失車及兩名兒童,事主感激警方及公眾的協助,找回兩名子女後,終於放下心頭大石.

不過劫車匪徒仍然在逃,有線索的民眾,請致電(415)575-4444與警方聯絡。

