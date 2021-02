【KTSF】

德州共和黨籍的聯邦眾議員Ron Wright 1月證實感染新型肺炎後,周日不治逝世,他終年67歲。

眾議長普洛西周一在眾院開會前,要求眾議員為Wright去世而起立默哀。

Wright在2019年上任,他在2018年罹患肺癌,之後曾經接受治療。

Wright在1月21 公佈自己確診的消息,兩星期前他和妻子Susan被送到達拉斯醫院接受治療,在周日不治去世。

Wright是首名因新型肺炎去世的在任議員。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。