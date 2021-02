奧克蘭警方認出疑在華埠推跌3人疑犯

【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠上星期日有3名途人無故被推跌受傷,包括一名91歲的華裔長者,警方表示,已經認出涉嫌推人的男子,他正因為涉嫌其他罪行被拘留當中,針對華埠近日上升的罪案,有義工團體自發在區內巡邏。

奧克蘭警方宣布,調查員已經認出涉嫌於上星期日無故推跌3名途人的非洲裔男子,他懷疑因為涉及其他罪案被拘留當中。

警方感謝社區提供錄像及市民的協助,並指出,雖然已找到疑犯,但居民仍然要保持警覺。

奧克蘭華埠富興中心周六擺放小型攤位,慶祝農曆新年,屋崙華埠商會希望,藉這個機會,鼓勵市民來奧克蘭華埠消費,活動上,商會向民眾派發哨子及其他有關公共安全的傳單。

商會會長陳錫澎表示,希望連串罪案發生後,所有族裔及社區都能夠合作,一起保障社區安全。

陳錫澎指,他正計劃與市府官員合作,推出社區大使計劃,由一些受過訓練的專業人士來巡邏華埠,避免再發生這類的罪案。

但華埠一些商戶已經等不及,他們自行成立巡邏隊,周六開始巡邏,並隨身帶著胡椒噴霧及警報器,更有人帶著攝錄機。

另外亦有其他團體自發性巡邏,他們表示,自己沒有受到訓練,亦不會強出頭,只希望能夠成為社區的線眼。

有奧克蘭居民表示,不希望這一連串的罪案分化華裔與非裔之間的關係。

本周五是農曆新年,巡邏隊計劃至少在華埠巡邏多3星期,確保市民過年期間的安全。

