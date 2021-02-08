奧克蘭警方認出疑在華埠推跌3人疑犯

【KTSF】

奧克蘭（屋崙）華埠上星期日有3名途人無故被推跌受傷，包括一名91歲的華裔長者，警方表示，已經認出涉嫌推人的男子，他正因為涉嫌其他罪行被拘留當中，針對華埠近日上升的罪案，有義工團體自發在區內巡邏。

奧克蘭警方宣布，調查員已經認出涉嫌於上星期日無故推跌3名途人的非洲裔男子，他懷疑因為涉及其他罪案被拘留當中。

警方感謝社區提供錄像及市民的協助，並指出，雖然已找到疑犯，但居民仍然要保持警覺。

奧克蘭華埠富興中心周六擺放小型攤位，慶祝農曆新年，屋崙華埠商會希望，藉這個機會，鼓勵市民來奧克蘭華埠消費，活動上，商會向民眾派發哨子及其他有關公共安全的傳單。

商會會長陳錫澎表示，希望連串罪案發生後，所有族裔及社區都能夠合作，一起保障社區安全。

陳錫澎指，他正計劃與市府官員合作，推出社區大使計劃，由一些受過訓練的專業人士來巡邏華埠，避免再發生這類的罪案。

但華埠一些商戶已經等不及，他們自行成立巡邏隊，周六開始巡邏，並隨身帶著胡椒噴霧及警報器，更有人帶著攝錄機。

另外亦有其他團體自發性巡邏，他們表示，自己沒有受到訓練，亦不會強出頭，只希望能夠成為社區的線眼。

有奧克蘭居民表示，不希望這一連串的罪案分化華裔與非裔之間的關係。

本周五是農曆新年，巡邏隊計劃至少在華埠巡邏多3星期，確保市民過年期間的安全。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。