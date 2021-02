【KTSF】

美國近期的住院人數持續下跌,聯邦疾控中心(CDC)一項最新研究指,這是與州強制居民戴口罩,以及有更多人遵從命令戴口罩有關。

研究人員針對去年3月至10月期間有強制戴口罩命令的州分的10個地點,發現這些地方18歲至64歲人士,住院率下降5.5%,另外,40至64歲人士的住院率,在實施了強制戴口罩令不夠3個星期就出現更大的跌幅,3個星期後,18至64歲人士的住院率也繼續下降。

研究人員發現,實施強制戴口罩令時,大學內八成以上的人都會戴口罩,他們認為有關的研究結果可以支持社區戴口罩,有助減少新型肺炎傳染和住院的論據。

