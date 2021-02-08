涉Lake Merced 8車相撞疑犯曾至少7次被捕

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報導指舊金山（三藩市）Lake Merced附近8車相撞的致命車禍中的肇事司機，事前曾經被捕至少7次，但是由於疫情關係，所以無須入獄。

肇事司機31歲男子Jerry Lyons面臨多項嚴重罪名，警方又在他當日駕駛的2003年福特Explorer偷車內搜出冰毒

Lyons事前有偷竊案底，去年4月才出獄，在監守行為期間多次被捕，最近一次是12月時，又是涉及在酒精或藥物影響下駕駛一部偷車。

另外，他在過去6次又曾被San Mateo縣地檢處，以個別輕罪起訴，但是他從來沒有出庭受審，在一般情況下，如果有人在監守期間被控輕罪，需要入獄服刑，但是San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe解釋，在疫情期間，即使Lyons被判輕罪，並不須入獄。

案中的26歲男死者Sheria Musyoka，跟妻子和3歲大兒子剛搬到舊金山不久，Musyoka來自肯亞，剛拿到綠卡，他以前是獎學金學生，入讀長春藤大學，並以頂尖優秀成績畢業。

死者的妻子Hannah Ege周五接受ABC7報導時指責地檢處釋放一些不應獲釋的人，她認為這宗不是純粹意外，有人必須對此問責，才可避免慘劇再發生。

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