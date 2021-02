涉Lake Merced 8車相撞疑犯曾至少7次被捕

【KTSF】

報導指舊金山(三藩市)Lake Merced附近8車相撞的致命車禍中的肇事司機,事前曾經被捕至少7次,但是由於疫情關係,所以無須入獄。

肇事司機31歲男子Jerry Lyons面臨多項嚴重罪名,警方又在他當日駕駛的2003年福特Explorer偷車內搜出冰毒

Lyons事前有偷竊案底,去年4月才出獄,在監守行為期間多次被捕,最近一次是12月時,又是涉及在酒精或藥物影響下駕駛一部偷車。

另外,他在過去6次又曾被San Mateo縣地檢處,以個別輕罪起訴,但是他從來沒有出庭受審,在一般情況下,如果有人在監守期間被控輕罪,需要入獄服刑,但是San Mateo縣地檢官Steve Wagstaffe解釋,在疫情期間,即使Lyons被判輕罪,並不須入獄。

案中的26歲男死者Sheria Musyoka,跟妻子和3歲大兒子剛搬到舊金山不久,Musyoka來自肯亞,剛拿到綠卡,他以前是獎學金學生,入讀長春藤大學,並以頂尖優秀成績畢業。

死者的妻子Hannah Ege周五接受ABC7報導時指責地檢處釋放一些不應獲釋的人,她認為這宗不是純粹意外,有人必須對此問責,才可避免慘劇再發生。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。