民主黨眾議員建議6歲以下兒童一年拿3,600元

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院希望未來兩個星期，可以表決通過拜登政府提出1.9萬億元的疫情紓困方案。

國會參議院上星期表決通過一個預算程序議案，以便快速通過新一輪的1.9萬億元紓困方案之後，國會屬下的特定委員會本星期開始討論如何草擬紓困方案的細節。

其中眾議院屬下的撥款委員會主席Richard Neal，提議一項叫做「加強兒童稅務優惠法案」，建議6歲以下兒童一年拿到3,600元，6歲至17歲兒童拿到3,000元，單親家庭年收入7.5萬元以下，以及夫婦年收入15萬元或以下，可以享受全數福利。

如果法案獲得國會通過，付款將會由7月開始發放，為期一年。

直接派錢方面，拜登堅持他的承諾，每人可獲派錢1,400元，但誰有資格拿錢仍有待商討。

提高聯邦時薪到15元的提議就不包含在今次紓困方案內，拜登打算成立一條獨立法案，來單獨討論這個問題。

另外，眾議院屬下的金融服務委員會建議加碼對運輸業的紓困救助，提高到500億元，其中300億元撥給運輸機構，140億元救助航空業，80億元給機場，15億給Amtrak，10億元給航空公司外判商，來繼續支付員工的工資。

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