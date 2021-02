民主黨眾議員建議6歲以下兒童一年拿3,600元

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院希望未來兩個星期,可以表決通過拜登政府提出1.9萬億元的疫情紓困方案。

國會參議院上星期表決通過一個預算程序議案,以便快速通過新一輪的1.9萬億元紓困方案之後,國會屬下的特定委員會本星期開始討論如何草擬紓困方案的細節。

其中眾議院屬下的撥款委員會主席Richard Neal,提議一項叫做「加強兒童稅務優惠法案」,建議6歲以下兒童一年拿到3,600元,6歲至17歲兒童拿到3,000元,單親家庭年收入7.5萬元以下,以及夫婦年收入15萬元或以下,可以享受全數福利。

如果法案獲得國會通過,付款將會由7月開始發放,為期一年。

直接派錢方面,拜登堅持他的承諾,每人可獲派錢1,400元,但誰有資格拿錢仍有待商討。

提高聯邦時薪到15元的提議就不包含在今次紓困方案內,拜登打算成立一條獨立法案,來單獨討論這個問題。

另外,眾議院屬下的金融服務委員會建議加碼對運輸業的紓困救助,提高到500億元,其中300億元撥給運輸機構,140億元救助航空業,80億元給機場,15億給Amtrak,10億元給航空公司外判商,來繼續支付員工的工資。

