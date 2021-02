加州議員提法案容許酒吧在戶外提供酒水服務（視頻）

【梁秋玉報導】

加州參議員威善高(Scott Wiener)提出新法案SB 314,希望幫助受疫情衝擊的餐廳酒吧,可以合法在戶外提供酒水服務。

威善高表示,酒吧和餐廳在新冠肺炎疫情期間經營十分困難,尤其加州現行法律只允許在室內提供酒水服務。

他提出的SB 314法案,就是希望因應疫情,可以讓有酒牌的酒吧和餐廳能快速獲得在戶外提供酒水服務的許可。

此外,該法案一旦獲得通過,也能增加服務行業的就業機會。

加州小企業的僱員人數約佔加州勞動力的三成六,但自去年3月以來,已有數千名服務業工人下崗,導致失業人士面臨收入不穩定,甚至無家可歸的風險。

而SB 314法案還計劃將戶外酒水服務變成永久化,在疫情過後,也允許酒吧餐廳在戶外街道、停車場或小巷等公共區域擺設座位服務酒水,如同歐洲人可以在戶外餐廳飲酒一樣。

