影評：法國劇情片《我們倆》非一般的出櫃故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對七十多歲的同志戀人，在人生的黃昏，無法再向外人隱瞞她們的感情。

法國一個小鎮，一棟公寓頂樓住著七十來歲的Madeleine。頂層鄰居Nina 隨意進出她的公寓，並經常花時間在一起。她們其實是一對多年的戀人，原本計畫一起搬到羅馬安享晚年。但若要落實計畫，Madeleine 就必須賣掉公寓，並告訴女兒理由和自己的同志身分，但是她始終開不了口。Nina 沒有家庭負擔，也對戀人失去耐心。事與願違，Madeleine 中風。孩子嘗試照顧她，也請來一個全職護理。Nina 頓時失去隨意進出戀人家的自由，更失去在這關鍵時刻照顧戀人的可能，Nina 也陷入絕望中。

同志電影當中，出櫃故事看得多，這算是個相反的故事。年長人士難以面對較保守的子女，加上代溝和切身的健康問題，都是觀眾關心了解的題材。

看似溫和的年長人士，在眼看無法和心愛的人在一起的緊要時刻，也露出破釜沉舟的決心。而演繹出這份頑強的Barbara Sukowa，被她的迫切感與執著心動。而Martine Chevallier 演出的人物在中風後，也在受限制的行動中，體現她的苦惱。

這是義大利裔導演Filippo Meneghetti 的處女作，但也帶有成熟的拍攝手法。讓觀眾先了解個別主要角色之後，再讓大家認識不能失去彼此的這對戀人。除了反對的家人，這對戀人也還面對其他挑戰。電影的最後鏡頭，還是令人感受到倆人之間感情的偉大，感受持久不散。

《我們倆 Two of Us》劇情感人，叫人難以忘懷。滿分五分中得四分半，大家不該錯過。

電影目前可以在主要的串流平台租看，例如：Amazon Prime Video、Google Play、Apple iTunes、Fandango Now 等。

電影網頁：https://www.twoofusfilm.com/

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French drama “Two of Us” is a coming-out story like no other

“Screening Room” reviews “Two of Us”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website： https://www.twoofusfilm.com/

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