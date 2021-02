影評：法國劇情片《我們倆》非一般的出櫃故事

【KTSF Sean Au 歐志洲 報導】

一對七十多歲的同志戀人,在人生的黃昏,無法再向外人隱瞞她們的感情。

法國一個小鎮,一棟公寓頂樓住著七十來歲的Madeleine。頂層鄰居Nina 隨意進出她的公寓,並經常花時間在一起。她們其實是一對多年的戀人,原本計畫一起搬到羅馬安享晚年。但若要落實計畫,Madeleine 就必須賣掉公寓,並告訴女兒理由和自己的同志身分,但是她始終開不了口。Nina 沒有家庭負擔,也對戀人失去耐心。事與願違,Madeleine 中風。孩子嘗試照顧她,也請來一個全職護理。Nina 頓時失去隨意進出戀人家的自由,更失去在這關鍵時刻照顧戀人的可能,Nina 也陷入絕望中。

同志電影當中,出櫃故事看得多,這算是個相反的故事。年長人士難以面對較保守的子女,加上代溝和切身的健康問題,都是觀眾關心了解的題材。

看似溫和的年長人士,在眼看無法和心愛的人在一起的緊要時刻,也露出破釜沉舟的決心。而演繹出這份頑強的Barbara Sukowa,被她的迫切感與執著心動。而Martine Chevallier 演出的人物在中風後,也在受限制的行動中,體現她的苦惱。

這是義大利裔導演Filippo Meneghetti 的處女作,但也帶有成熟的拍攝手法。讓觀眾先了解個別主要角色之後,再讓大家認識不能失去彼此的這對戀人。除了反對的家人,這對戀人也還面對其他挑戰。電影的最後鏡頭,還是令人感受到倆人之間感情的偉大,感受持久不散。

《我們倆 Two of Us》劇情感人,叫人難以忘懷。滿分五分中得四分半,大家不該錯過。

電影目前可以在主要的串流平台租看,例如:Amazon Prime Video、Google Play、Apple iTunes、Fandango Now 等。

電影網頁:https://www.twoofusfilm.com/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。

French drama “Two of Us” is a coming-out story like no other

“Screening Room” reviews “Two of Us”

Rating: 4.5 out of 5 stars

Official movie website: https://www.twoofusfilm.com/

Now streaming on most VOD platforms