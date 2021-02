【KTSF】

白宮正在評估直接寄口罩給所有美國民眾的計畫。

白宮幕僚長Ron Klain周四向NBC News透露,拜登政府希望在下周對這項發送口罩的計畫有所進展。

根據白宮官員透露,新冠肺炎反應團隊正在評估,直接寄送數以百萬計的口罩給美國民眾的物流作業,不過尚未對有關政策做出決定。

至於口罩會是拋棄式的,還是可重複使用的布口罩,以及要如何發送等問題都還在討論當中,尚未形成政策送交總統拜登審批。

官員稱,這個建議最近幾天頻頻出現在討論應對疫情的會議當中。

拜登自上任第一天就呼籲美國民眾戴口罩100天,同時也下令在聯邦機構以及全國的大眾運輸工具都要強制戴口罩。

