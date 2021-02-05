國會報告指美國部分嬰兒食品重金屬含量達危險程度

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美國眾議院一個小組委員會報告指，市面部分嬰兒食品含有達到危險程度的重金屬，而生產商知情下仍然出售，促請有關部門制定標準，和檢測規定。

腦部發育黃金時機，在嬰幼兒階段完成。嬰兒飲食與營養吸收，份外重要。美國眾議院的監督與改革委員會發表調查報告，指市面有嬰兒食品含有達到危險程度的有毒重金屬，例如砷、鉛和水銀，會損害神經、影響智力。

委員會因應前年一份相關報告，要求全美七間最大型嬰兒食品生產商提供資料。四間提交文件的公司，均有產品驗出高含量重金屬，當中品牌有產品香港有售。報告指，這些公司的內部準則，允許有毒重金屬含量達危險程度，而且有時照樣出售。另外三間公司，委員會指拒絕配合調查，令人非常關注。

有高含量重金屬是否代表「超標」？原來針對大多數嬰兒食品，根本沒有相關標準。報告建議，食品及藥物管理局對嬰兒食品的有毒重金屬含量，設定最高標準；強制生產商檢測製成品，而非只驗原材料；再以標籤公開數據，並剔除重金屬含量高的材料。食品及藥物管理局發言人表示正檢視報告，又指有毒成分存在於自然環境，透過泥土、水或空氣污染食物原材料。由於無法完全去除，局方目標是將食物的有毒成分降至最低。

部分公司回應強調，產品安全、生產時已盡量減少重金屬成分，或指報告引用的數據過時，亦有被指拒絕配合調查的公司聲稱有提供資料。

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