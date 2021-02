國會報告指美國部分嬰兒食品重金屬含量達危險程度

【有線新聞】

美國眾議院一個小組委員會報告指,市面部分嬰兒食品含有達到危險程度的重金屬,而生產商知情下仍然出售,促請有關部門制定標準,和檢測規定。

腦部發育黃金時機,在嬰幼兒階段完成。嬰兒飲食與營養吸收,份外重要。美國眾議院的監督與改革委員會發表調查報告,指市面有嬰兒食品含有達到危險程度的有毒重金屬,例如砷、鉛和水銀,會損害神經、影響智力。

委員會因應前年一份相關報告,要求全美七間最大型嬰兒食品生產商提供資料。四間提交文件的公司,均有產品驗出高含量重金屬,當中品牌有產品香港有售。報告指,這些公司的內部準則,允許有毒重金屬含量達危險程度,而且有時照樣出售。另外三間公司,委員會指拒絕配合調查,令人非常關注。

有高含量重金屬是否代表「超標」?原來針對大多數嬰兒食品,根本沒有相關標準。報告建議,食品及藥物管理局對嬰兒食品的有毒重金屬含量,設定最高標準;強制生產商檢測製成品,而非只驗原材料;再以標籤公開數據,並剔除重金屬含量高的材料。食品及藥物管理局發言人表示正檢視報告,又指有毒成分存在於自然環境,透過泥土、水或空氣污染食物原材料。由於無法完全去除,局方目標是將食物的有毒成分降至最低。

部分公司回應強調,產品安全、生產時已盡量減少重金屬成分,或指報告引用的數據過時,亦有被指拒絕配合調查的公司聲稱有提供資料。

