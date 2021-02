佛州華裔前教授被控詐騙聯邦撥款 隱瞞與中國關係

【KTSF 江良慧報導】

佛羅里達州一名華裔前任教授和研究院,被司法部起訴騙取聯邦撥款,當局指被告人涉嫌隱瞞從中國政府,以及一間公司獲得資助,和隱瞞自己是中國千人計劃成員。

43歲姓名譯音楊林,是中國公民,他被控6項電匯詐騙和4項對美國機構作虛假陳述罪。

北佛州聯邦檢察官辦公室指楊林涉嫌填寫虛假的披露權益文件,向佛州大學和國家衛生研究所隱瞞自己和中國的關係。

楊林在佛州大學生物醫學工程系工作期間,獲得國家衛生研究所175萬元的研究經費,用作研發一種名為MuscleMiner的肌肉影像和訊息處理工具。

起訴書指楊林拿美國政府的經費做研究,但期間楊林卻在中國開設了名為迪英加科技有限公司,這間公司更把楊林在美國研究的成果用作商業用途。

另一方面,楊林也接受中國「千人計劃」資助,但卻沒有申報利益,他多次在交給大學的披露權益文件中,隱瞞自己和外國政府及外國公司的關係。

楊林被起訴的電匯詐騙罪,最高刑罰是入獄20年和罰款25萬,另外做虛假陳述的最高刑罰則是入獄5年後罰款25萬。

不過由於楊林已經在2019年移居回到中國,所以就算他被定罪,相信他也不會返回美國服刑。

