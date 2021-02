特朗普拒絕民主黨人票求就彈劾案作證

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院處理特朗普總統彈劾案的經理,周四要求特朗普在參議院的彈劾審訊中作證,但特朗普一口拒絕。

國會眾議院彈劾前總統特朗普,是要他對1月6日國會大樓發生的衝突負上責任,眾議院表決通過特朗普的彈劾案之後,轉交參議院審訊,眾議院處理彈劾案的經理周四要求特朗普在下星期二開始舉行的參議院彈劾審訊中作證,但特朗普的律師團隊一口拒絕了,指這個彈劾程序不合符憲法,認為民主黨人此舉反映出眾議院拿不出證據來證明對特朗普的指控,民主黨人就要決定是否需要發出傳票,強迫特朗普作證。

眾議院彈劾案經理團隊的領軍人物眾議員Jamie Raskin,致信給特朗普的代表律師指出 特朗普有需要作證,因為特朗普涉嫌挑起國會大樓的騷亂,Raskin在信中建議,特朗普最快可以在下星期一作證,但不會遲過下星期四。

特朗普是歷來第一位總統遭國會第二度彈劾。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。