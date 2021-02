舊金山聯合學區教師工會提出恢復親身授課條件

【KTSF 萬若全報導】

舊金山(三藩市)聯合學區教師工會周五提出返校親身授課條件。

工會提議,當舊金山恢復到紅色級別,所有在室內工作的教職員都接種疫苗,才會返校授課,橙色級別的話,就算沒有疫苗,只要有安全預防措施,像是通風設備,社交距離,防護裝備等,也可以返校上課。

舊金山聯合學區教師工會會長Susan Solomon說︰「我們需要的是升級通風設備,防護裝備,對師生可信賴的測試及追蹤系統,固定的小型教室還有疫苗。」

服務業僱員國際工會1021分會發言人Rafael Picazo說︰「沒有適當的安全規程就重新開放學校,對師生、家庭及社區都是不負責任又危險的。」

舊金山聯合學區從去年3月關閉學校至今已經快一年了,由家長、學生及民選官員發起的請願,直接向學區及工會施壓,認為現在已經可以安全地重新開放學校,談判仍在繼續,但還是沒有回校時間表。

北灣Marin縣是全灣區最早恢復親身授課,去年秋天從小學開始,現在要讓更多中學及高中生回學校。

根據聯邦疾控中心(CDC)的一份報告,目前全國有62%的K到12年級學校恢復親身授課,但尚未出現社區感染。

