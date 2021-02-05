舊金山聯合學區教師工會提出恢復親身授課條件

【KTSF 萬若全報導】

舊金山（三藩市）聯合學區教師工會周五提出返校親身授課條件。

工會提議，當舊金山恢復到紅色級別，所有在室內工作的教職員都接種疫苗，才會返校授課，橙色級別的話，就算沒有疫苗，只要有安全預防措施，像是通風設備，社交距離，防護裝備等，也可以返校上課。

舊金山聯合學區教師工會會長Susan Solomon說︰「我們需要的是升級通風設備，防護裝備，對師生可信賴的測試及追蹤系統，固定的小型教室還有疫苗。」

服務業僱員國際工會1021分會發言人Rafael Picazo說︰「沒有適當的安全規程就重新開放學校，對師生、家庭及社區都是不負責任又危險的。」

舊金山聯合學區從去年3月關閉學校至今已經快一年了，由家長、學生及民選官員發起的請願，直接向學區及工會施壓，認為現在已經可以安全地重新開放學校，談判仍在繼續，但還是沒有回校時間表。

北灣Marin縣是全灣區最早恢復親身授課，去年秋天從小學開始，現在要讓更多中學及高中生回學校。

根據聯邦疾控中心（CDC）的一份報告，目前全國有62%的K到12年級學校恢復親身授課，但尚未出現社區感染。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。