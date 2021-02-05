舊金山家長集會支持市府告校區及教委會（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

舊金山（三藩市）市府周三入稟控告舊金山聯合校區及教育委員會，指他們至今仍未能制定重開校園的時間表，有家長和學生周四集會，表示支持市府的做法。

周四有一眾家長和學生在Jose Ortega小學前集會，表示支持市府的做法，希望盡快重開校園。

有華裔家長表示，支持的主要原因是孩子在家網上學習弊多於利，進度欠佳，希望學校可以盡快重開親身上學。

家長朱春燕說︰「小朋友不能返回正常學習軌道，家長又不能正常工作等，影響很大，現在很多地方城市的學校，讓學校重返校園，但舊金山（校區）都未有決定落實。」

市長布里德都表示，市內所有私校都已安全地重開，並無大型疫情爆發，認為現時不論教師、校區或家長都應該將學生放在第一位。

市長布里德說︰「我們愛教師，愛學校，愛學生，所以不應再互相指責 而要合作。」

有教師就反駁指，市府應該支持他們，而並非攻擊他們。

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