舊金山家長集會支持市府告校區及教委會（視頻）

舊金山(三藩市)市府周三入稟控告舊金山聯合校區及教育委員會,指他們至今仍未能制定重開校園的時間表,有家長和學生周四集會,表示支持市府的做法。

周四有一眾家長和學生在Jose Ortega小學前集會,表示支持市府的做法,希望盡快重開校園。

有華裔家長表示,支持的主要原因是孩子在家網上學習弊多於利,進度欠佳,希望學校可以盡快重開親身上學。

家長朱春燕說︰「小朋友不能返回正常學習軌道,家長又不能正常工作等,影響很大,現在很多地方城市的學校,讓學校重返校園,但舊金山(校區)都未有決定落實。」

市長布里德都表示,市內所有私校都已安全地重開,並無大型疫情爆發,認為現時不論教師、校區或家長都應該將學生放在第一位。

市長布里德說︰「我們愛教師,愛學校,愛學生,所以不應再互相指責 而要合作。」

有教師就反駁指,市府應該支持他們,而並非攻擊他們。

