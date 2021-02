舊金山警局被削3千多萬預算 或要裁減201名警員（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府計劃削減警察局近3700萬元的預算,為了平衡開支,警察局可能要裁走201名在職警員,警察局局長Bill Scott表示,警局人手長期不足,他不期望能增聘警員,但至少要保留現有的警力。

市長布里德在星期一的社區安全記者會上指,市府會盡一切辦法去確保市民的安全,不過由於受到疫情及警政改革的影響,市府打算未來一年削減警察局近3700萬元經費。

警察局局長Bill Scott在周三晚的警察委員會上公開初步的預算案,Scott接受本台專訪時表示,局方的預算85%是用來支付警員的薪金及福利,若按市府的要求削減經費,未來一年可能要解雇201名警員,他透露,雖然會盡量保留巡警,但警察服務必定受到影響。

Scott說︰「所有社區要求我們做的事,巡警、徒步巡警去維持治安、社區警務、警民合作,所有這些事可能會更艱難,因為我們人手不足。」

Scott表示,學警由以往的一年,三至四班減少至一班,過去的財政年度,加班費減少4分之1,一部新的警車都沒有買過。

局長形容,營運警察局其實就像經營一門生意,設施要錢去維持,水電等費用一樣要交,因此預算中剩下15%的營運成本,基本上已經減無可減。

警察局去年委託一間顧問公司評估局方的人手,報告發現警察局人手不足缺少約265名警員,Scott表示,要討論到精簡人手的問題,他很無奈,是無辦法之中的辦法,亦不希望會發生,因此他已經不期望警局會增聘人手,只是想最少保持現有的警力。

Scott說︰「我希望我們不需要討論這個問題,警方會努力去保護現有的警力。」

警察局指,可能要解雇警員的消息傳出後,必定會影響他們的士氣,如果真的要遣散警員,將會由年資最淺的新入職警員下手,問題是,這班新警員反而是警局裡族裔背景最多元化的一群,白人、拉美裔及亞裔,將會分別有最少50人被解雇。

局長指,市長曾經承諾,就算財政有多困難,都盡量不會解雇員工,現在仍然未發生,這個預算案只是第一步,他知道市長盡努力平衡預算,亦希望最終能達到一個皆大歡喜,不影響社區治安的共識。

