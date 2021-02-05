舊金山警局被削3千多萬預算 或要裁減201名警員（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）市府計劃削減警察局近3700萬元的預算，為了平衡開支，警察局可能要裁走201名在職警員，警察局局長Bill Scott表示，警局人手長期不足，他不期望能增聘警員，但至少要保留現有的警力。

市長布里德在星期一的社區安全記者會上指，市府會盡一切辦法去確保市民的安全，不過由於受到疫情及警政改革的影響，市府打算未來一年削減警察局近3700萬元經費。

警察局局長Bill Scott在周三晚的警察委員會上公開初步的預算案，Scott接受本台專訪時表示，局方的預算85%是用來支付警員的薪金及福利，若按市府的要求削減經費，未來一年可能要解雇201名警員，他透露，雖然會盡量保留巡警，但警察服務必定受到影響。

Scott說︰「所有社區要求我們做的事，巡警、徒步巡警去維持治安、社區警務、警民合作，所有這些事可能會更艱難，因為我們人手不足。」

Scott表示，學警由以往的一年，三至四班減少至一班，過去的財政年度，加班費減少4分之1，一部新的警車都沒有買過。

局長形容，營運警察局其實就像經營一門生意，設施要錢去維持，水電等費用一樣要交，因此預算中剩下15%的營運成本，基本上已經減無可減。

警察局去年委託一間顧問公司評估局方的人手，報告發現警察局人手不足缺少約265名警員，Scott表示，要討論到精簡人手的問題，他很無奈，是無辦法之中的辦法，亦不希望會發生，因此他已經不期望警局會增聘人手，只是想最少保持現有的警力。

Scott說︰「我希望我們不需要討論這個問題，警方會努力去保護現有的警力。」

警察局指，可能要解雇警員的消息傳出後，必定會影響他們的士氣，如果真的要遣散警員，將會由年資最淺的新入職警員下手，問題是，這班新警員反而是警局裡族裔背景最多元化的一群，白人、拉美裔及亞裔，將會分別有最少50人被解雇。

局長指，市長曾經承諾，就算財政有多困難，都盡量不會解雇員工，現在仍然未發生，這個預算案只是第一步，他知道市長盡努力平衡預算，亦希望最終能達到一個皆大歡喜，不影響社區治安的共識。

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