舊金山Moscone Center設市內第二個大型疫苗接種中心（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)宣布開設市內第二個大型疫苗接種中心,如果疫苗供應穩定,這個中心每天將可以接種7千到一萬劑疫苗.

繼在市立大學Ocean校舍後,舊金山市府宣布與私人醫療機構,包括Kaiser醫院等合作,在市中心的Moscone Center開設第二個大型疫苗接種中心,周五起會正式啟用。

舊金山市長布里德說︰「我不知道你怎麼想,我準備好慶祝,但不是今天,而是幾個月後慶祝,當我們宣布舊金山重開,重新做生意,然後可以在室內及室外活動。」

這個接種中心首階段將會為醫護及65歲或以上長者接種,接種者必須提前預約,開放時間為每天早上7時至晚上7時。

市府指出,當疫苗供應充足時,預計這裡每天最多可接種7千至一萬劑疫苗,想知道何時可接種疫苗,市民可上到州府的網站http://myturn.ca.gov,或者是市府的網站http://sf.gov/getvaccinated登記。

此外,市府亦計劃即將在灣景區的SF Market開設第三個大型接種中心,並打算陸續在包括華埠、日落區及Potrero Hill等地區開設社區接種中心。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。