農曆新年就快到,為了振興舊金山(三藩市)華埠經濟,有社區機構推出『尋找十二生肖探索華埠行大運』的活動,鼓勵大家到華埠消費。

由新僑服務中心華埠商人協會合辦,Facebook出錢資助的農曆新年探索華埠行大運活動,在舊金山華埠12個地點展出12幅本地華裔藝術家設計的12生肖大型畫像,每幅畫8呎乘8呎大,懸掛在商戶的門面或附近的牆壁,目的是吸引大家到華埠尋找所有的生肖畫像,以及光顧華埠的商舖。

目前舊金山准許戶外用餐,以及零售店營業,大家只要遵守衛生指引,仍然可以外出消費和用餐。

十二生肖畫像的位置圖

