華人社區捐防疫設備給南灣山谷醫療中心基金會（視頻）



【KTSF 萬若全報導】

灣區華人社區周四捐贈防疫設備給南灣山谷醫療中心基金會。

美國浙江商會周四捐贈3萬個醫療口罩，以及1500個N95口罩給山谷醫療中心基金會（Valley Medical Center Foundation）。

基金會執行長說，從去年3月疫情爆發後，華人社區沒有停過捐贈防疫設備給基金會。

山谷醫療中心基金會執行長Chris Wilder說︰「我認為公平的說，沒有社區像華裔社區這樣主動，這不是第一個禮物，我猜也不會是最後一個，前任政府在稱呼新型肺炎做得不好，華裔社區完全有權不滿前政府的標籤，但是從第一天起，我們注意到華人社區就在我們身邊站出來，因為事關我們所有人。」

Wilder說，目前醫療防護設備尚未出現短缺，但不代表不需要，因為社區還有更多弱勢族群需要這些防疫設備。

美國南京商會會長林青說，去年3月疫情爆發後，商會就連絡中國的生產機構想辦法協調物流。

美國南京商會會長林青說︰「我們走香港、走加拿大，然後再運到美國，所以走了很長一段路，因為那時候美國的物資非常缺乏，找不到東西，所以我們大批大批從中國進，中國的話因為物資太多，都排不到，你走海運更沒有用，海運的話說不定兩三個月，所以我們走航空，花多一點錢。」

周四捐贈儀式由Santa Clara縣議員李洲曉（Otto Lee）主持，李洲曉剛開完縣議會，立刻帶來疫苗注射最新進展。

李洲曉說︰「能夠打敗新冠病毒的軍隊就是疫苗，Santa Clara縣在很短時間，一天內施打6千疫苗，我們可以拿更多，希望到一天施打一萬劑，與此同時，直到人人都接種疫苗，我認為很重要要提醒大家，戴口罩的重要，不是戴一個，而是戴兩層口罩。」

另外，Santa Clara縣議會上個星期通過一項600萬元援助小商業的貸款，申請人可以獲得5千到10萬元不等，有需要的小商業不要錯過這個機會。

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