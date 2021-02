華人社區捐防疫設備給南灣山谷醫療中心基金會（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

灣區華人社區周四捐贈防疫設備給南灣山谷醫療中心基金會。

美國浙江商會周四捐贈3萬個醫療口罩,以及1500個N95口罩給山谷醫療中心基金會(Valley Medical Center Foundation)。

基金會執行長說,從去年3月疫情爆發後,華人社區沒有停過捐贈防疫設備給基金會。

山谷醫療中心基金會執行長Chris Wilder說︰「我認為公平的說,沒有社區像華裔社區這樣主動,這不是第一個禮物,我猜也不會是最後一個,前任政府在稱呼新型肺炎做得不好,華裔社區完全有權不滿前政府的標籤,但是從第一天起,我們注意到華人社區就在我們身邊站出來,因為事關我們所有人。」

Wilder說,目前醫療防護設備尚未出現短缺,但不代表不需要,因為社區還有更多弱勢族群需要這些防疫設備。

美國南京商會會長林青說,去年3月疫情爆發後,商會就連絡中國的生產機構想辦法協調物流。

美國南京商會會長林青說︰「我們走香港、走加拿大,然後再運到美國,所以走了很長一段路,因為那時候美國的物資非常缺乏,找不到東西,所以我們大批大批從中國進,中國的話因為物資太多,都排不到,你走海運更沒有用,海運的話說不定兩三個月,所以我們走航空,花多一點錢。」

周四捐贈儀式由Santa Clara縣議員李洲曉(Otto Lee)主持,李洲曉剛開完縣議會,立刻帶來疫苗注射最新進展。

李洲曉說︰「能夠打敗新冠病毒的軍隊就是疫苗,Santa Clara縣在很短時間,一天內施打6千疫苗,我們可以拿更多,希望到一天施打一萬劑,與此同時,直到人人都接種疫苗,我認為很重要要提醒大家,戴口罩的重要,不是戴一個,而是戴兩層口罩。」

另外,Santa Clara縣議會上個星期通過一項600萬元援助小商業的貸款,申請人可以獲得5千到10萬元不等,有需要的小商業不要錯過這個機會。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。