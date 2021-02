Santa Clara縣長者不論醫保可到任何接種站注射疫苗（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣宣佈,縣府轄下的醫療系統將與幾家醫療機構一起合作,即日起為縣內65歲或以上長者接種新冠疫苗,而且不論醫保在哪裡,都可以去任何一個接種站注射疫苗。

Santa Clara縣為方便縣內65歲或以上長者接種新冠疫苗,宣佈即日起實施「No Wrong Door」疫苗接種系統,也就是說,不論病人隸屬哪一家醫療健保系統,都可以去任何一家接種站注射新冠疫苗。

Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody說︰「所以任何65歲以上的人,不管你去哪裡就醫,你都可以登記並接種疫苗,凱薩病人可以到縣府(醫療機構),史丹福醫院病人可以去凱薩醫院,縣府的病人可以去史丹福醫院,沒關係。」

Santa Clara縣緊急行動中心信息官張繼月(Anne Chang)說︰「由於複雜的疫苗分配系統,加上疫苗供應的短缺,導致一開始疫苗的推出就不夠平均,而這個「無誤門」的這個系統,是為了保護縣內最容易因為新冠病毒而轉為重症或死亡的居民,讓他們能更容易,而且更快速地接種疫苗。」

縣府表示,該縣有81%的新冠肺炎,死亡病例都是發生在65歲或以上群體,因此採取有效辦法,優先為這些人接種疫苗是迫切需要。

Cody說︰「在本縣,我們只能控制系統的一部分,而我們的工作是盡可能使它清晰、一致,並消除障礙。」

了解疫苗的相關信息,以及預約接種,可以上縣府網站http://sccfreevax.org,或者電話預約,電話:(408) 970-2000。

Santa Clara縣公共醫療系統位居加州第二大,僅次於南加州洛杉磯縣,與此同時,縣府也在與縣內大型社區中心合作,增設新的疫苗接種站,並且擴大接種能力。

縣府官員表示,目前星期一至五,該縣日均可接種疫苗約6千劑,週末每天大約1,000劑,雖然縣府已有能力日均接種15,000劑,但最大的問題仍然是疫苗短缺。

該縣至今累計確診超過10萬3千宗,累計死亡1505人。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。