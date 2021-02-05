Santa Clara縣長者不論醫保可到任何接種站注射疫苗（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

南灣Santa Clara縣宣佈，縣府轄下的醫療系統將與幾家醫療機構一起合作，即日起為縣內65歲或以上長者接種新冠疫苗，而且不論醫保在哪裡，都可以去任何一個接種站注射疫苗。

Santa Clara縣為方便縣內65歲或以上長者接種新冠疫苗，宣佈即日起實施「No Wrong Door」疫苗接種系統，也就是說，不論病人隸屬哪一家醫療健保系統，都可以去任何一家接種站注射新冠疫苗。

Santa Clara縣衛生局局長Sara Cody說︰「所以任何65歲以上的人，不管你去哪裡就醫，你都可以登記並接種疫苗，凱薩病人可以到縣府（醫療機構），史丹福醫院病人可以去凱薩醫院，縣府的病人可以去史丹福醫院，沒關係。」

Santa Clara縣緊急行動中心信息官張繼月（Anne Chang）說︰「由於複雜的疫苗分配系統，加上疫苗供應的短缺，導致一開始疫苗的推出就不夠平均，而這個「無誤門」的這個系統，是為了保護縣內最容易因為新冠病毒而轉為重症或死亡的居民，讓他們能更容易，而且更快速地接種疫苗。」

縣府表示，該縣有81%的新冠肺炎，死亡病例都是發生在65歲或以上群體，因此採取有效辦法，優先為這些人接種疫苗是迫切需要。

Cody說︰「在本縣，我們只能控制系統的一部分，而我們的工作是盡可能使它清晰、一致，並消除障礙。」

了解疫苗的相關信息，以及預約接種，可以上縣府網站http://sccfreevax.org，或者電話預約，電話：(408) 970-2000。

Santa Clara縣公共醫療系統位居加州第二大，僅次於南加州洛杉磯縣，與此同時，縣府也在與縣內大型社區中心合作，增設新的疫苗接種站，並且擴大接種能力。

縣府官員表示，目前星期一至五，該縣日均可接種疫苗約6千劑，週末每天大約1,000劑，雖然縣府已有能力日均接種15,000劑，但最大的問題仍然是疫苗短缺。

該縣至今累計確診超過10萬3千宗，累計死亡1505人。

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