【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)華埠上星期日發生多宗襲擊案,一名非洲裔男子涉嫌在同一條街,先後推跌3名事主,其中一名事主是一個91歲男人,警方正尋求目擊者提供線索,追捕匪徒。

奧克蘭警方表示,在上星期日中午時份,在華埠Harrison街800號路段,一名男子突然從後大力推跌一名91歲男事主,令他倒地受傷,要送院治療。

另外有一名60歲男子和一名55歲女子都在同一個路段,懷疑遭同一名男子從後推跌受傷,女事主更一度昏迷。

附近閉路電視畫面拍攝到男匪徒,警方指他是一名年約20至30歲非洲裔男子,身高5呎6至10吋,重約140嗙,身穿黑色和藍色連帽衫,啡色長褲。

警方懸紅最多7,500元追捕匪徒,有線索的民眾請致電(510)238-3426通知警方。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。