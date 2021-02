【KTSF】

奧克蘭(屋崙)華埠周六和周日將會舉行農曆新年採購節,民眾去華埠購物,滿20元可獲禮品。

華埠商會主席陳錫澎表示,受疫情影響,今年雖然不能擺街會,但是好多商舖依然會開放,可以買到年貨和鮮花,因此呼籲大家來華埠購物。

大家在周六和周日早上11時至下午3時,只要在華埠任何一間商店和餐廳買滿20元,帶上收據,去到奧克蘭富興中心前門商會的攤位,可以換領禮品。

