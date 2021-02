匪徒奧克蘭推跌3途人 影星吳彥祖金大賢懸紅追緝

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭(屋崙)市一名非洲裔男子,上星期日大力推跌3名途人,令他們受傷送院,影星吳彥祖和金大賢,加上華埠的金城銀行,計劃一共提供3萬元賞金,給有線索緝拿匪徒的人。

事發在上星期日中午時分,在華埠Harrison街800號路段,一名男子突然從後大力推跌一名91歲男事主,令他倒地受傷,要送院治療。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示,目前未知他病情如何,不過相信他傷勢很嚴重。

屋崙華埠商會主席陳錫澎說︰「他有很深的傷口,流很多血,手、肩、背部等地方出現嚴重的傷勢,普通一個老人,現在是91歲老人,自己跌倒都已很嚴重,被大力衝撞,所以應該很嚴重。」

另外,有一名60歲男子和一名55歲女子,都在同一個路段,懷疑遭同一名男子從後推跌受傷,女事主更一度昏迷,陳鍚澎表示,相信他們是華裔,傷勢都不輕。

陳錫澎說︰「有時受傷不單是身體,心靈上傷害和畏懼心是會永久留著,傷害不單是短時間,可能長遠多年不必能除去。」

他又表示,下星期一將會舉行記者會公佈詳情,有關如何改善華埠治安的計劃,目前仍在籌備當中。

警方公佈了附近閉路電視畫面,拍攝到男匪徒,指他是一名年約20至30歲非洲裔男子,身高5呎6至10吋,重約140嗙,身穿黑色和藍色連帽衫,啡色長褲,警方懸紅最多7,500元追捕匪徒,呼籲有線索的民眾請致電(510)238-3426通知警方。

華裔影星吳彥祖和韓裔影星金大賢,加碼提供2.5萬元賞金,華埠金城銀行又加多3千元賞金,即是一共3萬元,給有線索破案的人。

吳彥祖和金大賢都在各自的Instagram上發佈該段影片,他們都表示,針對亞裔的仇恨罪案最近急升,但卻經常被人忽略,因此希望合力將疑犯拘捕,停止這些無理暴力。

