匪徒奧克蘭推跌3途人 影星吳彥祖金大賢懸紅追緝

【KTSF 郭柟報導】

奧克蘭（屋崙）市一名非洲裔男子，上星期日大力推跌3名途人，令他們受傷送院，影星吳彥祖和金大賢，加上華埠的金城銀行，計劃一共提供3萬元賞金，給有線索緝拿匪徒的人。

事發在上星期日中午時分，在華埠Harrison街800號路段，一名男子突然從後大力推跌一名91歲男事主，令他倒地受傷，要送院治療。

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，目前未知他病情如何，不過相信他傷勢很嚴重。

屋崙華埠商會主席陳錫澎說︰「他有很深的傷口，流很多血，手、肩、背部等地方出現嚴重的傷勢，普通一個老人，現在是91歲老人，自己跌倒都已很嚴重，被大力衝撞，所以應該很嚴重。」

另外，有一名60歲男子和一名55歲女子，都在同一個路段，懷疑遭同一名男子從後推跌受傷，女事主更一度昏迷，陳鍚澎表示，相信他們是華裔，傷勢都不輕。

陳錫澎說︰「有時受傷不單是身體，心靈上傷害和畏懼心是會永久留著，傷害不單是短時間，可能長遠多年不必能除去。」

他又表示，下星期一將會舉行記者會公佈詳情，有關如何改善華埠治安的計劃，目前仍在籌備當中。

警方公佈了附近閉路電視畫面，拍攝到男匪徒，指他是一名年約20至30歲非洲裔男子，身高5呎6至10吋，重約140嗙，身穿黑色和藍色連帽衫，啡色長褲，警方懸紅最多7,500元追捕匪徒，呼籲有線索的民眾請致電(510)238-3426通知警方。

華裔影星吳彥祖和韓裔影星金大賢，加碼提供2.5萬元賞金，華埠金城銀行又加多3千元賞金，即是一共3萬元，給有線索破案的人。

吳彥祖和金大賢都在各自的Instagram上發佈該段影片，他們都表示，針對亞裔的仇恨罪案最近急升，但卻經常被人忽略，因此希望合力將疑犯拘捕，停止這些無理暴力。

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