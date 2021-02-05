舊金山Lake Merced連環車禍 男司機涉駕偷車被捕

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）Lake Merced附近發生8車相撞的致命交通意外，警方拘捕了一個31歲男人，他面臨多項嚴重罪名。

這個有偷竊案底的司機去年4月才出獄，在監守行為期間多次被捕，最近一次是12月時，又是涉及在酒精或藥物影響下駕駛一部偷車，而案中死者是一名畢業於長春藤大學，來自肯亞的移民，他遺下妻子和一個3歲大的兒子。

交通意外的片段來自Citizen，警方表示，周四早上8點左右，在Lake Merced大道夾Higuera Avenue發生的連環汽車相撞，26歲非洲裔死者是一名行人。

警方拘捕了31歲舊金山居民Jerry Lyons，警方表示，案發時，他駕駛的2003年福特Explorer是一輛偷車，Lyons面對多項嚴重控罪，包括誤殺、撞倒人後不顧而去、衝紅燈、超速駕駛，以及在酒精或藥物影響下駕駛等等。

本地KGO電視台報導，26歲男死者來自肯亞，剛拿到綠卡，他拿到獎學金，入讀Dartmouth大學，並以頂尖優秀成績畢業。

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