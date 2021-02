舊金山Lake Merced連環車禍 男司機涉駕偷車被捕

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)Lake Merced附近發生8車相撞的致命交通意外,警方拘捕了一個31歲男人,他面臨多項嚴重罪名。

這個有偷竊案底的司機去年4月才出獄,在監守行為期間多次被捕,最近一次是12月時,又是涉及在酒精或藥物影響下駕駛一部偷車,而案中死者是一名畢業於長春藤大學,來自肯亞的移民,他遺下妻子和一個3歲大的兒子。

交通意外的片段來自Citizen,警方表示,周四早上8點左右,在Lake Merced大道夾Higuera Avenue發生的連環汽車相撞,26歲非洲裔死者是一名行人。

警方拘捕了31歲舊金山居民Jerry Lyons,警方表示,案發時,他駕駛的2003年福特Explorer是一輛偷車,Lyons面對多項嚴重控罪,包括誤殺、撞倒人後不顧而去、衝紅燈、超速駕駛,以及在酒精或藥物影響下駕駛等等。

本地KGO電視台報導,26歲男死者來自肯亞,剛拿到綠卡,他拿到獎學金,入讀Dartmouth大學,並以頂尖優秀成績畢業。

