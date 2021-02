勞工部就業報告令人失望 招聘速度較預期慢

【KTSF 張麗月報導】

聯邦勞工部周五公布最新的就業報告令人失望。

最新的就業數據顯示,1月份非農業職位增加4.9萬個,未符合預期,比今年初流失的職位為多,但招聘速度較預期慢,主要原因是有40.6萬人離開勞動力市場,當中包括兼職員工流失11.1%。

有較多招聘的行業包括專業服務、地方政府教育,以及批發貿易等,但零售業也流失3.8萬份工作,至於全國平均失業率由6.7%降至6.3%。

就業前景仍然面臨挑戰,目前有過千萬人仍然失業,比一年前多出400多萬人。

在疫情期間,與旅遊相關的行業包括酒店、酒吧和餐館等尤其受到嚴重衝擊,由於這些就業數據表現疲弱,可能促使拜登政府加快通過1.9萬億元的疫情紓困方案。

另外,白宮周五表示,美國正在檢討歐盟貿易關稅政策,歐盟駐美大使較早時呼籲拜登政府立即取消對入口歐盟的鋼鋁材關稅,以及解決長期存在的有關飛機補貼的爭端。

