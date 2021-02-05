Daly City警方呼籲屋主提防匪徒闖空門新手法

【KTSF 萬若全報導】

有車庫的屋主要留意了，小偷闖空門又有新手法。

根據Daly City警方，小偷在車庫門上鑽一個洞，然後拉下連接在車庫門開啟器軌道上的緊急繩索。

為了防止這種情況，警方建議屋主將繩索從軌道上取下，放在離門較遠的地方，當需要手動打開門時，再把繩索放回原位。

Garage Burglary Warning: We want to let you know about a new way burglars are breaking into homes. The suspects are… Posted by Daly City Police Department on Wednesday, February 3, 2021

有網友在Daly City警局的臉書留言稱，第一次聽到這種犯案方式，不過也有一位有網友說，這種類型的犯罪在舊金山（三藩市）Marina區十分普遍，因此屋主不僅在車庫門安裝電子鎖，還用俗稱壓克力的有機玻璃板取代傳統的車庫門，就是為了防止小偷鑽洞。

日前還有小偷偷取屋主留在車上的車庫遙控器，讓後入屋偷竊。

警方呼籲民眾多認識鄰居，隨時注意附近的可疑人物。

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