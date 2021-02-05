全美藥房下周可開始為民眾接種新冠疫苗

February 5, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
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【KTSF 江良慧報導】

美國在過去一個星期，已經接種了超過900萬劑新型肺炎疫苗，但進度還是未夠快，所以聯邦政府會從下星期開始，容許全國數以千計的大型藥房也加入接種工作。

全國繼續開放更多超大型接種疫苗場地，與此同時，藥房也已經做好準備。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說︰「當有疫苗的時候，你就接種。」

下星期，當局會發放100萬劑疫苗到Walgreens、CVS、Walmart、Publix和其他大型藥房。

白克抗疫小組資深顧問Andy Slavitt說︰「我們要盡快分發疫苗，已連續兩期增加了各州所得疫苗的數量。」

但疫苗還是供不應求，而且有數據顯示，接種疫苗的人明顯有種族差異。

Health Justice創辦人Oni Blackstock醫生說︰「我們想確保所有群組都有接種疫苗，尤其是最高危感染的人口，我們知道那是非洲裔、拉美裔和原住民。」

7天平均死亡人數還是在3千以上，但上星期接種疫苗的劑量，終於比新症增加速度快，而且在全美39個州，新個案都在下跌，情況看來似有穩定下來之勢。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說︰「我們將更清楚這趨勢，下週會否穩定走下坡。」

但就算新症減少，也不等於美國疫情受控，也正因如此，接種疫苗就更為重要。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)
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