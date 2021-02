全美藥房下周可開始為民眾接種新冠疫苗

【KTSF 江良慧報導】

美國在過去一個星期,已經接種了超過900萬劑新型肺炎疫苗,但進度還是未夠快,所以聯邦政府會從下星期開始,容許全國數以千計的大型藥房也加入接種工作。

全國繼續開放更多超大型接種疫苗場地,與此同時,藥房也已經做好準備。

國家過敏及傳染病研究所所長Anthony Fauci醫生說︰「當有疫苗的時候,你就接種。」

下星期,當局會發放100萬劑疫苗到Walgreens、CVS、Walmart、Publix和其他大型藥房。

白克抗疫小組資深顧問Andy Slavitt說︰「我們要盡快分發疫苗,已連續兩期增加了各州所得疫苗的數量。」

但疫苗還是供不應求,而且有數據顯示,接種疫苗的人明顯有種族差異。

Health Justice創辦人Oni Blackstock醫生說︰「我們想確保所有群組都有接種疫苗,尤其是最高危感染的人口,我們知道那是非洲裔、拉美裔和原住民。」

7天平均死亡人數還是在3千以上,但上星期接種疫苗的劑量,終於比新症增加速度快,而且在全美39個州,新個案都在下跌,情況看來似有穩定下來之勢。

聯邦疾控中心總監Rochelle Walensky說︰「我們將更清楚這趨勢,下週會否穩定走下坡。」

但就算新症減少,也不等於美國疫情受控,也正因如此,接種疫苗就更為重要。

