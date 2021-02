CDC指即使未能為所有教師接種 學校也可安全重開

【KTSF 江良慧報導】

Johnson & Johnson向聯邦食品藥物管理局(FDA)申請在美國緊急使用他們所研發、只需要打一針的新型肺炎疫苗,另外,聯邦疾控中心(CDC)表示,就算未能替所有老師打疫苗,學校也可以安全重開。

Johnson & Johnson正式向FDA申請批准使用只需要打一劑的新型肺炎疫苗,根據Johnson & Johnson上星期公佈的實驗數據,有關的疫苗安全,並且對預防嚴重病徵特別有效。

若FDA批准疫苗的使用,CDC疾控中心有關接種疫苗的顧問委員會將會開會討論,是否該讓美國人接種這疫苗,以及那些人可以優先接種。

Pfizer疫苗申請時,整個過程需時大約3個星期,之後Moderna的疫苗也需時大約兩星期。

根據CDC數據,截至星期四為止,美國已經分發了5740萬劑疫苗,其中也接種了超過3500萬劑。

另一方面,根據CDC一項最新預測,美國的染疫死亡人數在這個月可能會上升至多達53萬人,雖然前景嚴峻,但CDC總監就表示,有越來越多數據顯示,在適當的條件下,學校是可以安全重開。

CDC總監Rochelle Walensky說︰「而這安全重開並不表示教師都需要接種疫苗。」

白宮也同意這講法,白宮發言人Jen Psaki說︰「總統相信學校應該重開,教師希望學校重開,家庭希望學校重開,不過我們希望可以安全地做。」

很多州和地方政府都面對不斷增加的壓力,要求他們讓學生重返學校上課,不過有不少教師和職員還在猶豫,他們擔心學生和自身的安全。

專家就表示,只要有適當的檢測,保持社交距離和空氣流通,都可以有助學校安全重開。

Duke-Margolis衛生政策中心Mark McClellan說︰「沒有完美措施,但要謹記,孩子在社區也有感染的風險,做得好的學校能降低染病率,並提供更佳的教育。」

根據CDC指引,下一個接種疫苗的群組就是教師,但要所有教師都接種疫苗,可能還要一段時間。

另外,CDC也警告說,有越來越多數據顯示,在英國發現的變種病毒株,比其他變種都更致命。

此外,衛生官員也擔心,星期日的超級盃球賽會進一步把一些變種病毒再散播。

Walensky說︰「請安全地收看超級盃,用視像聚會,或只與同住的人一起看。」

