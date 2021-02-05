CDC指即使未能為所有教師接種 學校也可安全重開

【KTSF 江良慧報導】

Johnson & Johnson向聯邦食品藥物管理局（FDA）申請在美國緊急使用他們所研發、只需要打一針的新型肺炎疫苗，另外，聯邦疾控中心（CDC）表示，就算未能替所有老師打疫苗，學校也可以安全重開。

Johnson & Johnson正式向FDA申請批准使用只需要打一劑的新型肺炎疫苗，根據Johnson & Johnson上星期公佈的實驗數據，有關的疫苗安全，並且對預防嚴重病徵特別有效。

若FDA批准疫苗的使用，CDC疾控中心有關接種疫苗的顧問委員會將會開會討論，是否該讓美國人接種這疫苗，以及那些人可以優先接種。

Pfizer疫苗申請時，整個過程需時大約3個星期，之後Moderna的疫苗也需時大約兩星期。

根據CDC數據，截至星期四為止，美國已經分發了5740萬劑疫苗，其中也接種了超過3500萬劑。

另一方面，根據CDC一項最新預測，美國的染疫死亡人數在這個月可能會上升至多達53萬人，雖然前景嚴峻，但CDC總監就表示，有越來越多數據顯示，在適當的條件下，學校是可以安全重開。

CDC總監Rochelle Walensky說︰「而這安全重開並不表示教師都需要接種疫苗。」

白宮也同意這講法，白宮發言人Jen Psaki說︰「總統相信學校應該重開，教師希望學校重開，家庭希望學校重開，不過我們希望可以安全地做。」

很多州和地方政府都面對不斷增加的壓力，要求他們讓學生重返學校上課，不過有不少教師和職員還在猶豫，他們擔心學生和自身的安全。

專家就表示，只要有適當的檢測，保持社交距離和空氣流通，都可以有助學校安全重開。

Duke-Margolis衛生政策中心Mark McClellan說︰「沒有完美措施，但要謹記，孩子在社區也有感染的風險，做得好的學校能降低染病率，並提供更佳的教育。」

根據CDC指引，下一個接種疫苗的群組就是教師，但要所有教師都接種疫苗，可能還要一段時間。

另外，CDC也警告說，有越來越多數據顯示，在英國發現的變種病毒株，比其他變種都更致命。

此外，衛生官員也擔心，星期日的超級盃球賽會進一步把一些變種病毒再散播。

Walensky說︰「請安全地收看超級盃，用視像聚會，或只與同住的人一起看。」

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