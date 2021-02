美國染疫死亡人數破45萬 料下周死亡數字開始回落

【KTSF】

美國的新冠肺炎死亡病例周四累計突破45萬,目前仍處於每天平均超過3千宗的高水平,新任聯邦疾控中心(CDC)主任周四指出,預期美國的新冠死亡案例最快下星期會開始下降。

新上任的CDC主任Rochelle Walensky周四在首都華盛頓表示,由於美國當前因新冠肺炎住院的人數開始下降,預期最快下周死亡案例也會開始下降。

Walensky說︰「我預期當我們的住院人數已開始下降之際,大概下個星期,或一個星期之後,我們將會看到死亡人數也下跌。」

Walensky指出,目前美國的新增案例以及住院案例下降的一大原因,是去年底節日期間的戲劇性傳播,導致染疫人數大增的影響已經逐漸過去,不過在死亡人數上的反應則會較為遲緩,因此當前美國的平均染疫死亡人數仍超過每日3千宗。

衛生官員同時擔心,人們又開始放鬆警惕和聚會,像是這個星期天的美足超級盃,就可能有球迷會聚集,相約開派對一起看球賽,呼籲民眾仍要保持防疫措施。

Walensky說︰「雖然這是個好消息,我們的染疫率在下降,我們的住院率也在下降,但是我們當前的住院,我們當前的案例,仍是我們在夏天高峰期的兩倍之高,兩倍之高。」

她話鋒一轉,提到相信隨著時間的過去,當局會收集到更多的數據,美國實際的死亡案例數目有可能比現在高出許多。

Walensky說︰「我們有可能是少算了死亡案例數目,我們現在是計算在醫院內跟新冠肺炎相關的死亡人數,但其實有額外的死亡數沒有被計算到,或是被發現。」

例如在疫情更早階段,沒有被發現的死亡人數,或是疫情期間沒有到院治療,卻在家裡因為新冠肺炎引發心臟病發而死亡,因此預期實際的死亡人數會比當前的紀錄還多出許多。

在疫情仍嚴峻的情況下,CDC主任也列出希望達成的目標,首先對外她希望改善CDC和民眾之間的溝通,重新建立信任,對內她則希望提高士氣,以科學為基準,將政治放一邊,以信任和透明來領導該機構。

