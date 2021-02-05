美國染疫死亡人數破45萬 料下周死亡數字開始回落

【KTSF】

美國的新冠肺炎死亡病例周四累計突破45萬，目前仍處於每天平均超過3千宗的高水平，新任聯邦疾控中心（CDC）主任周四指出，預期美國的新冠死亡案例最快下星期會開始下降。

新上任的CDC主任Rochelle Walensky周四在首都華盛頓表示，由於美國當前因新冠肺炎住院的人數開始下降，預期最快下周死亡案例也會開始下降。

Walensky說︰「我預期當我們的住院人數已開始下降之際，大概下個星期，或一個星期之後，我們將會看到死亡人數也下跌。」

Walensky指出，目前美國的新增案例以及住院案例下降的一大原因，是去年底節日期間的戲劇性傳播，導致染疫人數大增的影響已經逐漸過去，不過在死亡人數上的反應則會較為遲緩，因此當前美國的平均染疫死亡人數仍超過每日3千宗。

衛生官員同時擔心，人們又開始放鬆警惕和聚會，像是這個星期天的美足超級盃，就可能有球迷會聚集，相約開派對一起看球賽，呼籲民眾仍要保持防疫措施。

Walensky說︰「雖然這是個好消息，我們的染疫率在下降，我們的住院率也在下降，但是我們當前的住院，我們當前的案例，仍是我們在夏天高峰期的兩倍之高，兩倍之高。」

她話鋒一轉，提到相信隨著時間的過去，當局會收集到更多的數據，美國實際的死亡案例數目有可能比現在高出許多。

Walensky說︰「我們有可能是少算了死亡案例數目，我們現在是計算在醫院內跟新冠肺炎相關的死亡人數，但其實有額外的死亡數沒有被計算到，或是被發現。」

例如在疫情更早階段，沒有被發現的死亡人數，或是疫情期間沒有到院治療，卻在家裡因為新冠肺炎引發心臟病發而死亡，因此預期實際的死亡人數會比當前的紀錄還多出許多。

在疫情仍嚴峻的情況下，CDC主任也列出希望達成的目標，首先對外她希望改善CDC和民眾之間的溝通，重新建立信任，對內她則希望提高士氣，以科學為基準，將政治放一邊，以信任和透明來領導該機構。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有，不得轉載。