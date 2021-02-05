眾院通過預算程序議案以快速通過紓困方案

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院周五表決通過一個預算程序議案，以便在沒有共和黨人支持下，國會也可以快速通過1.9萬億元疫情紓困方案，這紓困方案隨即展開立法程序，眾議院還希望紓困方案可以在兩星期內通過。

民主黨控制的國會眾議院，周五以黨派路線劃分表決通過一個預算程序議案，而這個議案周五早上也在參議院過關，意味著疫情紓困方案轉入立法程序，下一步眾議院將會指示國會屬下的委員會下星期開始，就1.9萬億元的紓困方案中的特定條文製訂細節，草擬立法，當中包括合資格者可獲直接派錢1,400元，延長發放聯邦失業紓困金，以及撥款1,600億元加強公共醫療應對疫情，改善疫苗分發，以及增加病毒檢測等。

拜登說︰「我不會削減（派錢）支票規模，將會是1,400元，就是我向國民的承諾。」

眾議長普洛西表示，目標就是在兩星期內通過這紓困方案。

國會共和黨人一直認為，1.9萬億元的紓困方案規模太大，尤其是反對每人直接派錢1,400元，將會令聯邦赤字越滾越大筆。

拜登總統猛烈抨擊共和黨人的不合作態度，拜登認為，如果繼續與共和黨人進一步討價還價，只會拖延發放緊急的紓困救助。

拜登曾經邀請共和黨人到白宮，商量新一輪的紓困救助方案，希望將共和黨人的意見融入最後的紓困方案版本，但拜登周五表示，唯有在沒有共和黨人支持下快速行動，單方面推進紓困方案進入立法程序。

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