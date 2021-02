眾院通過預算程序議案以快速通過紓困方案

【KTSF 張麗月報導】

國會眾議院周五表決通過一個預算程序議案,以便在沒有共和黨人支持下,國會也可以快速通過1.9萬億元疫情紓困方案,這紓困方案隨即展開立法程序,眾議院還希望紓困方案可以在兩星期內通過。

民主黨控制的國會眾議院,周五以黨派路線劃分表決通過一個預算程序議案,而這個議案周五早上也在參議院過關,意味著疫情紓困方案轉入立法程序,下一步眾議院將會指示國會屬下的委員會下星期開始,就1.9萬億元的紓困方案中的特定條文製訂細節,草擬立法,當中包括合資格者可獲直接派錢1,400元,延長發放聯邦失業紓困金,以及撥款1,600億元加強公共醫療應對疫情,改善疫苗分發,以及增加病毒檢測等。

拜登說︰「我不會削減(派錢)支票規模,將會是1,400元,就是我向國民的承諾。」

眾議長普洛西表示,目標就是在兩星期內通過這紓困方案。

國會共和黨人一直認為,1.9萬億元的紓困方案規模太大,尤其是反對每人直接派錢1,400元,將會令聯邦赤字越滾越大筆。

拜登總統猛烈抨擊共和黨人的不合作態度,拜登認為,如果繼續與共和黨人進一步討價還價,只會拖延發放緊急的紓困救助。

拜登曾經邀請共和黨人到白宮,商量新一輪的紓困救助方案,希望將共和黨人的意見融入最後的紓困方案版本,但拜登周五表示,唯有在沒有共和黨人支持下快速行動,單方面推進紓困方案進入立法程序。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。