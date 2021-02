拜登指中國是最重要對手但可合作

【有線新聞】

總統拜登發表上任後,首次外交政策演說,指要應對中俄挑戰,形容中國是最重要對手,將於人權、知識產權等範疇抗衡,但在符合美國利益下,亦會與中方合作。

拜登和副手賀錦麗到國務院,詳細交代外交方針,重申美國將再與國際接軌,修補盟友關係,以應對來自中俄的挑戰。

拜登指:「美國回來了,美國回來了,外交回歸為我國對外政策重心。美國的領導此刻要應對進逼的威權主義,包括中國與日俱增、挑戰美國的野心,和俄羅斯侵擾我們民主的決心。」

他表示中國是最重要對手,但可以合作。他說:「我們將直接應對針對我們繁榮、安全及民主價值的挑戰,這些來自最重要對手——中國,我們會抗衡其經濟霸凌,反制其雄心勃勃的進逼行徑,抗衡中方對人權、知識產權及全球管治的攻擊。但亦準備好與北京合作,若這樣符合美國利益。」

拜登沒著墨有何實際舉措抗衡北京,例如怎樣處理中美第一階段貿易協議。中國的人權爭議,他亦只概括帶過,更沒提及南海議題。

反觀針對同樣帶來挑戰的俄羅斯,拜登取態更明確和強硬 。他指:「我向普京總統表明,有別於前任總統,美國放任俄羅斯的侵略行徑,如干預選舉、網絡攻擊、毒害其公民,這種日子已過去,我們會毫不猶豫,令俄羅斯付出更大代價,捍衛國民和我國重要利益。」

拜登指非常關注俄羅斯因政治動機,囚禁反對派領袖納瓦爾尼和打壓和平集會,應馬上無條件放人。

Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。