拜登指中國是最重要對手但可合作

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總統拜登發表上任後，首次外交政策演說，指要應對中俄挑戰，形容中國是最重要對手，將於人權、知識產權等範疇抗衡，但在符合美國利益下，亦會與中方合作。

拜登和副手賀錦麗到國務院，詳細交代外交方針，重申美國將再與國際接軌，修補盟友關係，以應對來自中俄的挑戰。

拜登指：「美國回來了，美國回來了，外交回歸為我國對外政策重心。美國的領導此刻要應對進逼的威權主義，包括中國與日俱增、挑戰美國的野心，和俄羅斯侵擾我們民主的決心。」

他表示中國是最重要對手，但可以合作。他說：「我們將直接應對針對我們繁榮、安全及民主價值的挑戰，這些來自最重要對手——中國，我們會抗衡其經濟霸凌，反制其雄心勃勃的進逼行徑，抗衡中方對人權、知識產權及全球管治的攻擊。但亦準備好與北京合作，若這樣符合美國利益。」

拜登沒著墨有何實際舉措抗衡北京，例如怎樣處理中美第一階段貿易協議。中國的人權爭議，他亦只概括帶過，更沒提及南海議題。

反觀針對同樣帶來挑戰的俄羅斯，拜登取態更明確和強硬 。他指：「我向普京總統表明，有別於前任總統，美國放任俄羅斯的侵略行徑，如干預選舉、網絡攻擊、毒害其公民，這種日子已過去，我們會毫不猶豫，令俄羅斯付出更大代價，捍衛國民和我國重要利益。」

拜登指非常關注俄羅斯因政治動機，囚禁反對派領袖納瓦爾尼和打壓和平集會，應馬上無條件放人。

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