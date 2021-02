柏克萊市在當地賽馬場設新冠疫苗接種站（視頻）

【KTSF】

東灣柏克萊市宣佈在當地一個賽馬場設立新冠疫苗接種站,為有預約的75歲或以上長者進行毋須下車的疫苗注射。

新疫苗接種站在Albany Buchanan街Golden Gate Field賽馬場的停車場,開車來接種站的75歲或以上長者,必須提前上Curative的網站登記預約,填寫個人身分資料,登記者會先接受第一針疫苗,之後Curative會自動發電郵,通知接種者注射第二針的時間。

如果有長者不能自己開車,可以找市府提供的緊急代駕服務Easy Does It,費用是15元,聯繫電話是(510) 704-2111。

Alameda縣目前累計確診超過75,000宗,累計死亡1,021宗。

Curative網址:https://curative.com/sites/24551#9/37.8675/-122.2969

