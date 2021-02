Levi’s球場下周開放讓Santa Clara縣民眾接種疫苗

【KTSF 萬若全報導】

全加州最大的新冠疫苗注射場所,淘金者隊的Levi’s球場下星期開放,讓Santa Clara縣民眾接種疫苗。

舊金山淘金者隊的Levi’s球場位於Santa Clara市,預計每天可以為該縣5千人注射疫苗,隨著疫苗數量增加,目標是每天1萬5千人,球場東主,也就是總部位於舊金山的Levi’s服裝公司也加入夥伴關係,將提供後勤支援費用,以及幫助提高人們對疫苗接種意識。

這是繼職棒大聯盟道奇球場、奧克蘭Coliseum球場後,加州又一個大運動場作為新冠疫苗施打場地。

其中Coliseum球場跟聯邦緊急管理機構FEMA合作,五角大樓將向包括奧克蘭和洛杉磯在內的5個疫苗接種大型中心部署1,100多名士兵,協助接種,這將是白宮第一波增加軍事支援對抗疫情的活動。

另外,位於舊金山Moscone會議中心周五早上8點開放向65歲以上居民及醫護人員施打疫苗,接受任何保險,早前該市在Mission區和Bayview社區開設了臨時疫苗接種點。

另外一個Drive-Thru接種地點是在東灣柏克萊的賽馬場Golden Gate Fields,只要是Alameda縣65歲以上人士,都可以來這裡接種疫苗。

要達到大規模群體免疫,必須大約全美國70%到85%人口接種新冠疫苗。

