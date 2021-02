【KTSF 歐志洲報導】

灣區房地產在去年還是處於火熱狀態,呈現屋價上升,而租金下跌的趨勢。

房地產公司Zillow的最新報告顯示,去年有更多的美國人因為有更多居家辦工的機會,而找地方比較大的房子,房地產交易還是處於火熱狀態,出租地產,特別是城市內的租金,則呈現下滑趨勢。

在2020年,舊金山的城市屋價上升5.6%,郊外地帶上升7.9%,城市租金則下降7.7%。

在聖荷西,城市屋價上升13.9%,郊外地帶上升13.3%,城市租金則下降4.9%。

