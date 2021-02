【KTSF】

英國發表的報告指,初步的數據顯示,Pfizer/BioNTech疫苗接種三週後,對南非變種病毒可能沒有那麼有效,報告也指出,研究顯示,80歲以上的人士要打足兩針才能夠抵擋變種病毒。

有份參與研究的劍橋大學免疫治療與傳染病研究所教授指出,南非變種病毒株的E484K突變最令人擔心,因為疫苗對這個病毒突變比較少防禦力,有關研究的對象只有很少數的人,而初步報告仍未接受同儕的檢閱。

日前Novavax與J&J的臨床試驗也分別顯示,他們的疫苗對付南非變種病毒株的效力也是降低,同樣的情形也發生在中國國藥集團研發的兩種新型肺炎疫苗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。