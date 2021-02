【KTSF】

美國的新冠肺炎病例居全球之冠,民眾如何評價美國在處理疫情上的表現呢?一項最新公布的民調顯示,僅有四成一的美國民眾表示滿意。

根據Pew研究中心民調,多數美國民眾對於美國處理新冠疫情大流行並不滿意,該民調訪問了一千多人,結果有41%的受訪者表示滿意美國處理當前疫情危機的表現,有58%的受訪者認為美國做得很差。

在被問到有關美國在處理未來危機的能力時,則有67%的民眾表示樂觀。

這項民調是在總統大選之後,但政權尚未交接之前的這段期間所做的,該研究還另外將相同問題訪問來自德國、法國和英國的群體,相比之下,有77%的德國人肯定德國對於應對疫情的反應。

