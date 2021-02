專訪Sonoma市首位華裔市議員丁駿輝（視頻）

【KTSF 梁秋玉報導】

北灣Sonoma市出現首位華裔市議員,他就是來自中國大陸的第一代移民丁駿輝(Jack Ding)。

來自中國江蘇的丁駿輝,在12月7日宣誓就職,成為北灣Sonoma市,甚至是Sonoma縣的首位華裔市議員。

丁俊暉最初在南灣做工程師和銷售工作,後來又自學稅法,成為國稅局註冊的稅務代表,10多年前搬到Sonoma市居住,並喜歡參與社區工作。

丁駿輝說︰「平常工作完了以後,就做一些義工,譬如無家可歸中心,很早我就注意到了,我說以後這個可能是一個社會問題,從那個時候我就開始慢慢地用自己的休息時間做一些。」

此外,他也有參加過政府的一些委員會工作。

丁駿輝說︰「我在想我們是第一代新移民,當然很艱苦,但是也不要忘了,為社區做一些貢獻,這樣就更融洽,最好的話不光是要融入主流,還能夠引導主流,在一些方面貢獻你的一些知識、才能,讓大家也分享一下,讓我們生活的社區更好。」

丁駿輝上任後面臨的最大挑戰就是經濟復甦,Sonoma市以旅遊業為主,因為新冠肺炎疫情受到很大衝擊,市府來自三大稅收的收入,除了房地產稅沒有受到影響,銷售稅和旅館稅都大幅縮水。

丁駿輝說︰「所以我們現在是負債運行,我們不得不把儲備金,就是平常存起來的錢在用,所以我一上來,可能是面臨的比較大的一個挑戰。」

該市財經委員會的工作目前由他領導,他說雖然要開源節流,但是他不希望裁減市府員工。

丁駿輝說︰「因為大家都是日子不好過,都是在擰著褲腰帶在乾活,真的不容易,所以我打算在市府的員工,首先要鼓勵他們,要讓他們吃一個定心丸。」

丁駿輝主張尋找聯邦和州府提供的各種紓困計劃,幫助城市走出困境,此外,他也主張城市經濟發展更加多樣化,隨著網路發展和在家工作的模式,他希望能吸引高科技公司和員工落戶Sonoma,同時也想引導當地的拉美裔重視教育,改善和提升生活品質,而不是只依靠政府提供的可負擔房屋。

丁駿輝說,當地華人的投票率僅佔千分之三,登記的華裔選民大概不到20人,但在19世紀中葉,也就是酒鄉建設之初,當地卻有很多華工,約佔當時人口的四分之一,但是有關這段華人歷史,卻基本找不到文字記載,都是鄰居口述給他。

丁駿輝說︰「因為甚麼呢,他們不是白人,不是基督教徒,所以這些事情都屬於一些民間傳說,但是有一些確確實實,有一些見證,譬如說,在我們這個小鎮裡面,很小的小鎮裡面,每個人都知道有一個華人的石圍欄。」

為了紀念華人對Sonoma的貢獻,兩三年前市府同意在博物館旁邊的公園Depot Park裡建一個中式亭子,並打算以山東蓬萊姊妹市的名字,命名為「蓬萊亭」,但是因為之前的山火、水災,再加上現在的疫情,令建設成本大幅提高,至今沒能建成。

丁駿輝說︰「但是我們也有第二首打算,就是萬一實在不行了,那我們就建一個門啊、牌匾啊,只要有這個意思就行了,就是我願意把這段故事讓更多人知道。」

他呼籲有願意捐款的人可以到Sonoma姊妹市協會的網站,然後點擊Chinese Legacy Project,查詢詳情,請瀏覽:https://sonomasistercitiesassociation.org/

