專訪Sonoma市首位華裔市議員丁駿輝（視頻）



【KTSF 梁秋玉報導】

北灣Sonoma市出現首位華裔市議員，他就是來自中國大陸的第一代移民丁駿輝（Jack Ding）。

來自中國江蘇的丁駿輝，在12月7日宣誓就職，成為北灣Sonoma市，甚至是Sonoma縣的首位華裔市議員。

丁俊暉最初在南灣做工程師和銷售工作，後來又自學稅法，成為國稅局註冊的稅務代表，10多年前搬到Sonoma市居住，並喜歡參與社區工作。

丁駿輝說︰「平常工作完了以後，就做一些義工，譬如無家可歸中心，很早我就注意到了，我說以後這個可能是一個社會問題，從那個時候我就開始慢慢地用自己的休息時間做一些。」

此外，他也有參加過政府的一些委員會工作。

丁駿輝說︰「我在想我們是第一代新移民，當然很艱苦，但是也不要忘了，為社區做一些貢獻，這樣就更融洽，最好的話不光是要融入主流，還能夠引導主流，在一些方面貢獻你的一些知識、才能，讓大家也分享一下，讓我們生活的社區更好。」

丁駿輝上任後面臨的最大挑戰就是經濟復甦，Sonoma市以旅遊業為主，因為新冠肺炎疫情受到很大衝擊，市府來自三大稅收的收入，除了房地產稅沒有受到影響，銷售稅和旅館稅都大幅縮水。

丁駿輝說︰「所以我們現在是負債運行，我們不得不把儲備金，就是平常存起來的錢在用，所以我一上來，可能是面臨的比較大的一個挑戰。」

該市財經委員會的工作目前由他領導，他說雖然要開源節流，但是他不希望裁減市府員工。

丁駿輝說︰「因為大家都是日子不好過，都是在擰著褲腰帶在乾活，真的不容易，所以我打算在市府的員工，首先要鼓勵他們，要讓他們吃一個定心丸。」

丁駿輝主張尋找聯邦和州府提供的各種紓困計劃，幫助城市走出困境，此外，他也主張城市經濟發展更加多樣化，隨著網路發展和在家工作的模式，他希望能吸引高科技公司和員工落戶Sonoma，同時也想引導當地的拉美裔重視教育，改善和提升生活品質，而不是只依靠政府提供的可負擔房屋。

丁駿輝說，當地華人的投票率僅佔千分之三，登記的華裔選民大概不到20人，但在19世紀中葉，也就是酒鄉建設之初，當地卻有很多華工，約佔當時人口的四分之一，但是有關這段華人歷史，卻基本找不到文字記載，都是鄰居口述給他。

丁駿輝說︰「因為甚麼呢，他們不是白人，不是基督教徒，所以這些事情都屬於一些民間傳說，但是有一些確確實實，有一些見證，譬如說，在我們這個小鎮裡面，很小的小鎮裡面，每個人都知道有一個華人的石圍欄。」

為了紀念華人對Sonoma的貢獻，兩三年前市府同意在博物館旁邊的公園Depot Park裡建一個中式亭子，並打算以山東蓬萊姊妹市的名字，命名為「蓬萊亭」，但是因為之前的山火、水災，再加上現在的疫情，令建設成本大幅提高，至今沒能建成。

丁駿輝說︰「但是我們也有第二首打算，就是萬一實在不行了，那我們就建一個門啊、牌匾啊，只要有這個意思就行了，就是我願意把這段故事讓更多人知道。」

他呼籲有願意捐款的人可以到Sonoma姊妹市協會的網站，然後點擊Chinese Legacy Project，查詢詳情，請瀏覽：https://sonomasistercitiesassociation.org/

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。