舊金山聯合校區斥市府提出無謂訴訟 浪費時間精力

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府宣布將會控告舊金山聯合校區不及時重開學校之後,校區隨即召開記者會,反駁市府的指控,校區負責人反指,市府的訴訟無謂,以及浪費時間與精力。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說︰「我們確實有全面的計劃,有特定的步驟,關乎衛生與健康,以及有關程序的指引,我今天應該到學校巡視(重開的進展),不料我要在這裡處理我認為是無謂的訴訟,浪費時間和精力。」

舊金山教育委員會主席Gabriela Lopez說︰「市府沒有提供學校重開的所需,例如測試以及疫苗,我們繼續與社會各界合作,並且加深合作,而不是玩政治,許多大城市的校區面對同樣重開的挑戰,最大差別是,他們的市長支持他們,我曉得大家極想返回學校,可是這是令舊金山尷尬的一天。」

有記者提到,目前許多校區已經逐步重開,而舊金山聯合校區究竟什麼時候重開,校區總監表示,第一階段學校重開計劃,許多方面已經準備就緒,只欠缺與教職員工會對於重開的協議,而校區已經頻密與工會開會,希望盡快達成共識。

市長布里德一直大力批評,舊金山教育委員會不應該花費時間和資源在44間學校改名的問題,而應該專注重開學校,教委會表示,學校改名和學校重開同樣重要,表示可以同時進行。

