舊金山聯合校區斥市府提出無謂訴訟 浪費時間精力

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市府宣布將會控告舊金山聯合校區不及時重開學校之後，校區隨即召開記者會，反駁市府的指控，校區負責人反指，市府的訴訟無謂，以及浪費時間與精力。

舊金山聯合校區總監Vincent Matthews說︰「我們確實有全面的計劃，有特定的步驟，關乎衛生與健康，以及有關程序的指引，我今天應該到學校巡視（重開的進展），不料我要在這裡處理我認為是無謂的訴訟，浪費時間和精力。」

舊金山教育委員會主席Gabriela Lopez說︰「市府沒有提供學校重開的所需，例如測試以及疫苗，我們繼續與社會各界合作，並且加深合作，而不是玩政治，許多大城市的校區面對同樣重開的挑戰，最大差別是，他們的市長支持他們，我曉得大家極想返回學校，可是這是令舊金山尷尬的一天。」

有記者提到，目前許多校區已經逐步重開，而舊金山聯合校區究竟什麼時候重開，校區總監表示，第一階段學校重開計劃，許多方面已經準備就緒，只欠缺與教職員工會對於重開的協議，而校區已經頻密與工會開會，希望盡快達成共識。

市長布里德一直大力批評，舊金山教育委員會不應該花費時間和資源在44間學校改名的問題，而應該專注重開學校，教委會表示，學校改名和學校重開同樣重要，表示可以同時進行。

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