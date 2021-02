舊金山市府官員呼籲華裔居民農曆新年改網上拜年（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

受疫情影響,舊金山(三藩市)市府官員呼籲華裔居民,今個農曆新年以不同方式慶祝,減低接觸,保持社交距離,以及提防疫苗詐騙案。

疫情指揮中心專員吳毅(Kelvin Wu)說︰「網絡齊拜年,聚會不聚餐,牛年保平安,疫苗保安康。」

下星期就是農曆新年,市府呼籲居民盡量不要同親友聚餐,選擇在網上拜年,出街辦年貨或去銀行的話,建議早點準備,避免跟其他人擠逼,雖然親身派利是是傳統,但是市參事陳詩敏(Connie Chan)建議,大家考慮網上派利是。

陳詩敏說︰「我建議大家考慮使用微信或網上形式派利是,保持社交距離。」

市參事佩斯金(Aaron Peskin)說︰「華裔社區不要犯其他社區的錯,在感恩節、聖誕節及超級盃聚會,這些都令人擔心。」

市府應急管理局指,如果真是必須同家人過年聚餐,市府的小型聚會指引就建議,在室外空曠地方聚會,最好不超過兩個住戶,人數不要多於6人。

只是外出聚會的話,最好跟不多於3個住戶,或少於12人聚會。

市府又呼籲大家今個農曆新年期間提防疫苗騙案,如果你收到訊息,聲稱有特效藥,立即清除新冠狀病毒,付錢可以提前接種新型肺炎疫苗,或問你索取社區安全號碼,和銀行等私人資料的話,這些都是騙案,市府和州府也不會打電話向你索取疫苗費用。

舊金山華埠和東華醫院的檢測站,周三合共測試了430人,等候時間少於十分鐘。

另外,舊金山至今為近9萬幾人接種了第一劑疫苗,市府指日後會公佈各個族裔的接種人口。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。