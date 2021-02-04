舊金山市府官員呼籲華裔居民農曆新年改網上拜年（視頻）



【KTSF 郭柟報導】

受疫情影響，舊金山（三藩市）市府官員呼籲華裔居民，今個農曆新年以不同方式慶祝，減低接觸，保持社交距離，以及提防疫苗詐騙案。

疫情指揮中心專員吳毅（Kelvin Wu）說︰「網絡齊拜年，聚會不聚餐，牛年保平安，疫苗保安康。」

下星期就是農曆新年，市府呼籲居民盡量不要同親友聚餐，選擇在網上拜年，出街辦年貨或去銀行的話，建議早點準備，避免跟其他人擠逼，雖然親身派利是是傳統，但是市參事陳詩敏（Connie Chan）建議，大家考慮網上派利是。

陳詩敏說︰「我建議大家考慮使用微信或網上形式派利是，保持社交距離。」

市參事佩斯金（Aaron Peskin）說︰「華裔社區不要犯其他社區的錯，在感恩節、聖誕節及超級盃聚會，這些都令人擔心。」

市府應急管理局指，如果真是必須同家人過年聚餐，市府的小型聚會指引就建議，在室外空曠地方聚會，最好不超過兩個住戶，人數不要多於6人。

只是外出聚會的話，最好跟不多於3個住戶，或少於12人聚會。

市府又呼籲大家今個農曆新年期間提防疫苗騙案，如果你收到訊息，聲稱有特效藥，立即清除新冠狀病毒，付錢可以提前接種新型肺炎疫苗，或問你索取社區安全號碼，和銀行等私人資料的話，這些都是騙案，市府和州府也不會打電話向你索取疫苗費用。

舊金山華埠和東華醫院的檢測站，周三合共測試了430人，等候時間少於十分鐘。

另外，舊金山至今為近9萬幾人接種了第一劑疫苗，市府指日後會公佈各個族裔的接種人口。

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