San Mateo接種第一劑疫苗民眾4分1是亞裔（視頻）

San Mateo縣府至今為一共6.7萬幾人接種了第一劑疫苗,其中有超過4分1是亞裔。

根據San Mateo縣府網站,現時有67,292人接種了第一劑疫苗,其中27%是亞裔,近四成是白人,拉美裔和非洲裔加起來只有一成幾。

San Mateo縣衛生局代理局長Srija Srinivasan說︰「留意現時合資格接種疫苗的是醫護人員和65歲以上長者人口,所以當問到接種族裔人口時,其實是正在反映醫護人員和長者的族裔分佈。」

縣府希望在6月尾為全縣居民接種,不過供應仍然不足,需要州府提供更多疫苗。

在疫情級別方面,San Mateo縣仍在紫色階段,新症率每十萬人,每日新增17.9宗個案,確診率是4.4%。

縣府又指會大幅增加檢測,一些檢測站將會由原本一星期開放3日增至5日,另外又會在San Mateo社區學院開設一個新檢測站。

San Mateo縣現時總共有3.6萬多宗確診個案,395人死亡。

