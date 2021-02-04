奧克蘭華埠罪案頻生 市府終答應多派警察巡邏（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

奧克蘭（屋崙）華埠連日發生多宗罪案，商戶及居民忍無可忍，要求市府加強治安，奧克蘭警察局終於答應，至少在農曆新年期間加派人手巡邏，不過依然沒有徒步巡警。

上個月5日，吳女士在奧克蘭華埠中山大廈門口，懷疑被多名非洲裔青少年用疑似信號槍的武器打中頭部受傷，事隔一個月，吳女士指每次經過華埠，總是左顧右盼，害怕會再遇襲。

吳女士說︰「會驚，會驚，但是盡量告訴自己，不要再想，因為事情已經過去，希望可以快點好起來，但有跟進醫生，在看心理醫生。」

警方在案發當日已經將疑犯拘捕，不過至今動機仍然成謎，吳女士表示，頭部傷口正在痊癒，但內心的創傷可能需要一段時間才能解決。

吳女士說︰「傷勢就好很多，但後遺症還有，會暈，甚至是有憂鬱，很焦慮，這些應該是當時支槍打落來時衝擊很大。」

吳女士的個案只是冰山一角，奧克蘭華埠過去一個月發生多宗罪案，包括本台報道過的參茸店搶錢案，搶劫年桔，並疑似恐嚇要殺死店主的案件等，居民及商戶極度擔心下，聯合商會要求市府加強社區治安。

市長Libby Schaaf周三來到華埠富興中心，她承諾，至少在農曆新年期間警方會加派人手巡邏華埠。

Schaaf說︰「這種故意針對亞裔商戶及居民的案件是非常可惡，我們會進一切辦法，在我們的能力及資源之內，去停止這種情況。」

不過警方表示，加派人手，只是加派警車在華埠附近巡邏，由於財政上的限制，實在無辦法重新派出巡警徒步巡邏華埠，至於農曆新年過後警力會否減少，市府及警方都表示，需要再看看警力資源的分配，到時候再作決定。

奧克蘭警察局隊長Bobby Hookfin說︰「想讓大家知道，這區是有巡警的，23小時候命，一星期七天，我們並沒有削減，會繼續有，但我們不會有專責華埠的徒步巡警，我們要想辦法彌補我們失去的人手。」

屋崙華埠商會會長陳錫澎（Carl Chan）示，明白市府的經濟狀況，很感謝市府第一時間回應商戶的要求。

陳錫澎說︰「有警察，好過完全沒有警察，我們現在所講的，是差不多完全沒有警察，但幸好數天前很多事發生後，警察已經調派很多人巡邏，很多人只是說投訴，不高興，那樣達不到我們的目的，最主要的是尋求解決辦法。」

陳錫澎透露，Alameda縣縣警已經答應派人支援華埠的治安，他表示，市府一早已經通過撥款，在華埠安裝多部攝錄機，防止罪案的發生，但由於引發對私隱的擔憂，計劃一直未有如期推進他希望市府盡快重啟這個項目。

此外，對於華埠有商戶建議自行組織自衛隊，陳錫澎指，商會並沒有參與其中，當中涉及很多責任及法律問題，他不希望有任何人受傷，並指執法應該是警察的工作。

自1月13日後，奧克蘭華埠這裡已經沒有巡警，商會指過去這兩星期發生了差不多20宗罪案，除了搶劫外，還有人無故遇襲，警方指，相信實際的罪案數字更高，呼籲沒有報警的人要盡快聯絡警方。

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