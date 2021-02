奧克蘭華埠罪案頻生 市府終答應多派警察巡邏（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

奧克蘭(屋崙)華埠連日發生多宗罪案,商戶及居民忍無可忍,要求市府加強治安,奧克蘭警察局終於答應,至少在農曆新年期間加派人手巡邏,不過依然沒有徒步巡警。

上個月5日,吳女士在奧克蘭華埠中山大廈門口,懷疑被多名非洲裔青少年用疑似信號槍的武器打中頭部受傷,事隔一個月,吳女士指每次經過華埠,總是左顧右盼,害怕會再遇襲。

吳女士說︰「會驚,會驚,但是盡量告訴自己,不要再想,因為事情已經過去,希望可以快點好起來,但有跟進醫生,在看心理醫生。」

警方在案發當日已經將疑犯拘捕,不過至今動機仍然成謎,吳女士表示,頭部傷口正在痊癒,但內心的創傷可能需要一段時間才能解決。

吳女士說︰「傷勢就好很多,但後遺症還有,會暈,甚至是有憂鬱,很焦慮,這些應該是當時支槍打落來時衝擊很大。」

吳女士的個案只是冰山一角,奧克蘭華埠過去一個月發生多宗罪案,包括本台報道過的參茸店搶錢案,搶劫年桔,並疑似恐嚇要殺死店主的案件等,居民及商戶極度擔心下,聯合商會要求市府加強社區治安。

市長Libby Schaaf周三來到華埠富興中心,她承諾,至少在農曆新年期間警方會加派人手巡邏華埠。

Schaaf說︰「這種故意針對亞裔商戶及居民的案件是非常可惡,我們會進一切辦法,在我們的能力及資源之內,去停止這種情況。」

不過警方表示,加派人手,只是加派警車在華埠附近巡邏,由於財政上的限制,實在無辦法重新派出巡警徒步巡邏華埠,至於農曆新年過後警力會否減少,市府及警方都表示,需要再看看警力資源的分配,到時候再作決定。

奧克蘭警察局隊長Bobby Hookfin說︰「想讓大家知道,這區是有巡警的,23小時候命,一星期七天,我們並沒有削減,會繼續有,但我們不會有專責華埠的徒步巡警,我們要想辦法彌補我們失去的人手。」

屋崙華埠商會會長陳錫澎(Carl Chan)示,明白市府的經濟狀況,很感謝市府第一時間回應商戶的要求。

陳錫澎說︰「有警察,好過完全沒有警察,我們現在所講的,是差不多完全沒有警察,但幸好數天前很多事發生後,警察已經調派很多人巡邏,很多人只是說投訴,不高興,那樣達不到我們的目的,最主要的是尋求解決辦法。」

陳錫澎透露,Alameda縣縣警已經答應派人支援華埠的治安,他表示,市府一早已經通過撥款,在華埠安裝多部攝錄機,防止罪案的發生,但由於引發對私隱的擔憂,計劃一直未有如期推進他希望市府盡快重啟這個項目。

此外,對於華埠有商戶建議自行組織自衛隊,陳錫澎指,商會並沒有參與其中,當中涉及很多責任及法律問題,他不希望有任何人受傷,並指執法應該是警察的工作。

自1月13日後,奧克蘭華埠這裡已經沒有巡警,商會指過去這兩星期發生了差不多20宗罪案,除了搶劫外,還有人無故遇襲,警方指,相信實際的罪案數字更高,呼籲沒有報警的人要盡快聯絡警方。

