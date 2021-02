男子威脅要到南灣購物中心開槍被警方扣查

【KTSF】

南灣聖荷西警方周三下午扣查一名男子,他涉嫌在社交媒體揚言要到購物中心開槍,警方追查下在Westfield Valley Fair購物中心發現他的行蹤,立即將他扣查。

Valley Fair suspect Hunter Tital. 21 years old, a resident of Seaside. Booked for numerous felony charges, including possession of an assault rifle and criminal threats. We are still investigating his motive. pic.twitter.com/eCc65VAN70 — San Jose Police Media Relations (@SJPD_PIO) February 4, 2021

警方周三發推文指,他們在下午4時左右知悉有人發出威脅,馬上展開調查,大約45分鐘後在Westfield Valley Fair購物中心發現他。

警方稱,疑犯外表突出,包括染了紫色的搶眼髮色,警員馬上將他扣查,並在他身上發現武器。

警方周四公布疑犯的身分,他現年21歲,名叫Hunter Tital,居住在Seaside市,涉嫌藏有攻擊武器和作出刑事恐嚇被扣查,警方仍在調查他的動機。

