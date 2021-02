奧克蘭通過大型超市員工疫情下工作可享5元時薪津貼

【KTSF 江良慧報導】

東灣奧克蘭(屋崙)市周二晚通過為在疫情期間仍要工作的大型超市的員工,額外的「危險」津貼,或又稱作「英雄」津貼,全職和兼職員工都可以因此得到每小時多5元的津貼,加州雜貨商協會就批評,此舉會導致商戶把增加的成本轉嫁到消費者身上,而在南加州Long Beach就有兩間超市宣布,因為當地類似的要求,而會把超市關閉。

Kroger表示,因為Long Beach長灘市議會在1月是通過法例,要求一些在全國有至少300名僱員,和在長灘有超過15名僱員的大型超市,向員工發放每小時4元的津貼,為期120天,所以他們決定關閉當地一間Ralphs和一間Food 4 Less超市。

對於有其他加州城市也正考慮類似的危險津貼,Kroger警告說,他們可能會關閉更多超市。

消息傳出後,有民眾去到其中要關閉的Food 4 Less示威,抗議Kroger的決定,長灘市長更誓言會就此告上法庭,會為超市僱員捍衛他們的權益。

至於代表超市的加州雜貨商協會則已經入禀法庭,控告長灘的新條例違憲,因為法例繞過了超市和工會員工集體談判的協議,法庭將會在2月19日開庭聆訊。

