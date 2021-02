【KTSF】

特朗普政府時代的聯邦司法部控告耶魯大學的收生政策歧視亞裔和白人學生,拜登總統領導下的聯邦司法部撤銷這項訴訟。

去年10月,聯邦司法部控告耶魯大學基於種族因素,優待部分申請人,當時司法部指出,校方涉嫌多年來令到亞裔和白人學生很難進入耶魯大學。

為亞裔學生爭取權益的全國亞裔教育聯盟周三發表聲明,批評拜登政府撤銷對耶魯大學的訴訟沒有道理,顯示現政府不願意維護亞裔學生免受歧視。

聯盟指出,一個亞裔學生想進入耶魯,SAT成績需要高過拉美裔學生270分,高過非洲裔學生450分,才可享有同等的入學機會。

耶魯大學對於司法部撤銷訴訟表示歡迎。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed. The Associated Press contributed to this report.)

版權所有,不得轉載。