【KTSF】

蘋果公司正試驗用戶戴著口罩都可以用臉部識別(Face ID)方法解鎖iPhone手機。

目前iPhone的臉部識別保安系統在偵測到用戶戴著口罩時,會要求用戶輸入登入密碼,而正在測試的功能,需要用到蘋果手錶,當用戶舉起iPhone手機啟動臉部識別時,它會同步與蘋果手錶溝通,兩個設備必須在近距離,當完成認證,iPhone會自動解鎖,手錶則會震動。

