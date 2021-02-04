舊金山市府入稟控告校區及教委會未定重開學校時間表（視頻）



【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山（三藩市）市府周三入稟控告舊金山聯合校區及舊金山教育委員會，指校區及教委會未達到州府的基本要求，仍未就市內公校的重開定下時間表。

舊金山市府律師Dennis Herrera周三在舊金山高等法院入稟控告舊金山聯合校區及教育委員會，指這兩個組織沒有盡作為公務人員的職責，達到州府的基本要求，定下重開公校的時間表。

Herrera會向法院尋求初步禁令，向校區及教委會施加壓力，促請他們盡快定下一個重開公校的具體計劃及時間表。

Herrera說︰「很遺憾我們決定入稟控告校區從來不是我們想做的事，但有些事需要改變，現況對學童不利，我們希望訴訟會推動校區做正確的決定。」

舊金山聯合校區有約54,000名學生，早在去年9月22日，州府已發出指引准許校區緩慢重啟。

Herrera指出，市內所有私立學校已經重開，約16,000名學生回校上課，至今少於5宗確診，舊金山有足足10個月去定下具體的時間表及措施，但至今什麼計劃都沒有。

Herrera形容，校區在重開公校的工作上是不合格，得到「F」等級。

市長布里德亦猛烈批評教委會在如此艱難時期，竟然花精力及時間去就44間公校改名，而不是討論重開學校計劃。

布里德指，她無權決定學校何時重開，但對於校區的不作為，她不能夠袖手旁觀。

布里德說︰「這帶有冒犯性，亦完全是不能接受，舊金山在對處理疫情上一直是全國典範，在重開公校上，亦請舊金山成為全國典範。」

除了公校改名外，教委會周二亦加開會議討論就Lowell高中更改修生制度的事，預計下星期表決，這項議案同樣引起不少家長及學生的反對。

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