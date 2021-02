舊金山市府入稟控告校區及教委會未定重開學校時間表（視頻）

【KTSF 陳嘉琪報道】

舊金山(三藩市)市府周三入稟控告舊金山聯合校區及舊金山教育委員會,指校區及教委會未達到州府的基本要求,仍未就市內公校的重開定下時間表。

舊金山市府律師Dennis Herrera周三在舊金山高等法院入稟控告舊金山聯合校區及教育委員會,指這兩個組織沒有盡作為公務人員的職責,達到州府的基本要求,定下重開公校的時間表。

Herrera會向法院尋求初步禁令,向校區及教委會施加壓力,促請他們盡快定下一個重開公校的具體計劃及時間表。

Herrera說︰「很遺憾我們決定入稟控告校區從來不是我們想做的事,但有些事需要改變,現況對學童不利,我們希望訴訟會推動校區做正確的決定。」

舊金山聯合校區有約54,000名學生,早在去年9月22日,州府已發出指引准許校區緩慢重啟。

Herrera指出,市內所有私立學校已經重開,約16,000名學生回校上課,至今少於5宗確診,舊金山有足足10個月去定下具體的時間表及措施,但至今什麼計劃都沒有。

Herrera形容,校區在重開公校的工作上是不合格,得到「F」等級。

市長布里德亦猛烈批評教委會在如此艱難時期,竟然花精力及時間去就44間公校改名,而不是討論重開學校計劃。

布里德指,她無權決定學校何時重開,但對於校區的不作為,她不能夠袖手旁觀。

布里德說︰「這帶有冒犯性,亦完全是不能接受,舊金山在對處理疫情上一直是全國典範,在重開公校上,亦請舊金山成為全國典範。」

除了公校改名外,教委會周二亦加開會議討論就Lowell高中更改修生制度的事,預計下星期表決,這項議案同樣引起不少家長及學生的反對。

